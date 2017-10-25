جورج بوش الأب يعتذر عن تحرشه بممثلة أمريكية

لندن – “القدس العربي” : في سياق الفضائح الجنسية المتتالية التي فتحتها حادثة المنتج الهوليودي هارفي وينستن، ها هو الرئيس الأمريكي الأسبق يعتذر عن تحرش سابق بالنجمة هيذر ليند.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن جورج بوش الأب أعتذر عن تصرف فُهم أنه تحرش جنسي بحق الممثلة الأمريكية.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنها تلقت بيانا من بوش الأب يعتذر فيه للممثلة التي قالت إنه تحرش بها أثناء التقاط صورة جماعية. وقال الرئيس السابق (93 عاما) في البيان:” إن الرئيس بوش لا يتعمد مطلقا إلحاق الضرر بأي شخص كان تحت أي ظرف، وهو يعتذر بصدق إذا كانت محاولة الدعابة قد أساءت للسيدة ليند”.

وحسب الصورة المنشورة فقد وقفت ليند إلى جانب الرئيس الأسبق الذي كان على كرسيه المتحرك.وأضافت ليند البالغة من العمر (34 عاما) إن الصورة التقطت قبل أربع سنوات خلال الترويج لبرنامج متلفز.وقالت:” إنه لم يصافحني بيدي بل لمسني من الخلف وقال لي نكتة بذيئة”، وذلك قبل التقاط الصورة وحاول لمسها مرة أخرى أثناء التقاط الصورة.