إيران.. دفن 7 عناصر من قوات تابعة للحرس الثوري قتلوا في سوريا

“القدس العربي”- (وكالات): شهدت مدينة قم الإيرانية، اليوم الأربعاء، دفن 7 من عناصر قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في أوقات سابقة بسوريا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم دفن العناصر السبعة من لوائي “الفاطميون” و”الزينبيون” في مقبرة بمدينة قم بعد أن قتلوا خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا.

وأضافت أنه ستنظم، غدا الخميس، مراسم رسمية لدفن القيادي في الحرس الثوري مصطفى نبي لو، الذي قتل هو الآخر في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الجنود الإيرانيين الذين قتلوا خلال المعارك الدائرة في سوريا إلى الآن بلغ حوالي ألفين و400 جنديا.

يذكر أن القوات التابعة لـ”لواء الفاطميون” المكون من الأفغان المهاجرين إلى إيران، و”لواء الزينبيون” المكون من عناصر باكستانية، يُستخدمون من قبل الحرس الثوري الإيراني المساند لقوات النظام السوري خلال المعارك الدائرة هناك.