الأهلي المصري يعلن موقف الثلاثي المصاب قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري الأبطال

“القدس العربي”-(وكالات): بات شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي المصري، جاهزا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعافى إكرامي من إصابة بسيطة تعرض لها في العضلة الضامة، التي داهمته خلال مواجهة النجم الساحلي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، كما استجاب للعلاج الخاص بآلام الأسنان التي عانى منها خلال الأيام الماضية، واضطر الجهاز الطبي لاستخدام الحقن المسكنة للتقليل من آلامه.

في حين تأكدت صعوبة لحاق حسام عاشور، لاعب الوسط، وصالح جمعة، صانع الألعاب، بالمباراة الأولى، حيث يحاول الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، تجهيز الثنائي في محاولة للحاق بلقاء العودة بالمغرب مطلع الشهر المقبل.

ويعاني عاشور من إصابة في العضلة الضامة، في حين اُصيب جمعة في العضلة الخلفية.