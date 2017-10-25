تعليق الرحلات الجوية في مطار الجزائر بسبب إضراب عمال صيانة الطائرات

“القدس العربي”- (وكالات): أدى الاضراب الذي ينظمه عمال صيانة الطائرات في مطار الجزائر الدولي إلى تعليق كل الرحلات الجوية الداخلية والخارجية انطلاقا من المطار، اليوم الأربعاء، في حين أصدر القضاء حكما بعدم شرعية هذا الإضراب.

وجاء هذا القرار بعد فشل جولة المفاوضات بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، والنقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات.

ورفعت الخطوط الجوية الجزائرية دعوى عاجلة أمام محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، التي أصدرت حكما يقضي ببطلان هذا الإضراب.

ورفع المضربون جملة من المطالب منها مراجعة سلم التصنيف المهني والرواتب والمكافآت، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. كما أكدوا على استمرارهم في الإضراب ما لم تستجب إدارة الشركة لمطالبهم.

ووصف الطاهر بخوش، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الإضراب بـ”غير الشرعي لأنه لم يستوف الشروط القانونية لإعلانه، وتم الشروع فيه بشكل مفاجئ”.

أما رئيس النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات، احمد بوتومي، فأكد أن الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها عام 1999 تم التنصل منها تدريجيا بعد سنتين فقط من بداية تطبيقها. لافتا أن تقنيي الصيانة والميكانيكا مصنفين في الاتفاقية الجماعية في المرتبة الثانية بعد الطيارين، لكن في الواقع تقهقر تصنيفهم إلى مراتب دنيا، مؤكدا أن الأجر الأساسي لفئة المضيفين والمضيفات يفوق 4 مرات الأجر الأساسي لتقنيي صيانة الطائرات.