ناصر القصبي: سندمر الأفكار المتطرفة كلها

لندن – “القدس العربي” : بعد خطاب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن “محاربة” التطرف والتزام سياسة الإسلام المعتدل، علق الفنان ناصر القصبي على “تويتر” بتغريدة حازت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب القصبي موجهًا إلى محمد بن سلمان: “سندمر الأفكار المتطرفة كلها. خطاب مهم وصريح وفي توقيته المناسب”.

وكان ولي العهد محمد بن سلمان طرح مشروع ” نيوم”، الذي أكد فيه أنّه سيحارب الإرهاب والتطرف. ويعد القصبي من الفنانين الخليجيين المشهورين بخطاباتهم وتأييدهم للإصلاح الديني ومحاربة التطرف والإرهاب. ومسلسله “سيلفي” الذي يعرض في رمضان على شاشة “أم بي سي”، كان عرضة للتهديد والشتائم والسب والقذف، بسبب انتقاده للتطرف الديني.