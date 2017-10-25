تيريزا ماي تفتخر بالاحتفال بمئوية وعد بلفور… وفتح تصف موقفها بـ”الجريمة”

لندن ـ رام الله ـ “القدس العربي”: قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، “سنحتفل حتماً بالذكرى المئوية لوعد بلفور بكل فخر”.

جاء ذلك في معرض ردها على أسئلة النواب في مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، حيث قالت “نفتخر لدورنا في تأسيس دولة إسرائيل”.

ووصف مسؤول فلسطيني كبير تصريحات ماي بأنها جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح إن وعد بلفور جريمة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني، ومن المفترض بمن يرتكب جريمة أن يعتذر ويصحح خطأه، لا أن يتباهى به. هذا الموقف اليوم يعتبر جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني. وتحدث العالول في حديث لتلفزيون فلسطين عن حراك فلسطيني رسمي لمقاضاة بريطانيا أمام المحاكم الدولية.

وكانت ماي أعربت عن امتنانها لإقامة بلادها علاقات مع إسرائيل، وتطور تلك العلاقات في المجال التجاري والمجالات الأخرى.

وأضافت “يجب أن ندرك أن البعض لديه حساسية حيال وعد بلفور، كما يجب أن ندرك بأن هناك المزيد من العمل ينبغي القيام به، ونحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب حل الدولتين بخصوص إسرائيل وفلسطين، وهذا هدف مهم”.

ومن المنتظر أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة إلى بريطانيا في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، استجابة لدعوة ماي، لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور.

ويطالب الفلسطينيون رسميا وشعبيا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.