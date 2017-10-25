ألمانيا: حذرنا رعايانا من التواجد بمناطق في مصر ولم نحظر السفر إليها 

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، أن بلادها أصدرت تحذيرا جزئيا من السفر لمصر، مرتبط بعدة مناطق متفرقة، ولم تحظر السفر إليها.

وقالت السفارة الألمانية، في بيان، إنها “تحيط علما بأن إرشادات السفر والسلامة الخاصة بمصر تم تحديثها، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.

وأضافت “ليس هناك تحذير من السفر لجميع أنحاء مصر، وإنما فقط لمناطق متفرقة في البلاد”، دون تحديد لها.

وأمس الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تنويهاً بتعليمات السفر والسلامة مرتبط بإجراءات سفر مواطنيها لمصر.

وأشارت في ملاحظاتها إلى الحذر من التواجد في مناطق التظاهرات والتجمعات الشعبية، لاسيما الأماكن الدينية والجامعات ومؤسسات الدولة والمناطق السياحية في البحر الأحمر (شمال شرق).

وجاء في التنويه، الإشارة إلى حادث الواحات، (غرب)، الجمعة الماضي، الذي أسفر عن مقتل 16 شرطيا ومقتل وإصابة 15 مسلحا، إضافة إلى تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لفترة ثالثة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشارت الوزارة أيضا في ملاحظاتها إلى مقتل ضحيتين ألمانيتين، في يوليو/تموز 2017، إثر اعتداء بسلاح أبيض (سكين) على أحد شواطئ مدينة الغردقة، شمال شرق، وقالت “لا يمكن استبعاد خلفية إرهابية”.

وفي يوليو الماضي، طالبت ألمانيا رعاياها بتوخي الحذر عند السفر إلى مصر لـ “احتمال وقوع عمليات إرهابية”، مشيرة إلى أنه “لا توجد تحذيرات ضد السفر إلى مصر بأسرها، بل إلى مناطق محدودة في البلاد”.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (يناير/ كانون الثاني ـ أبريل/نيسان)، وبلغ عددهم 337 ألف سائح، بارتفاع 52 في المئة عن الفترة نفسها من العام المنصرم.