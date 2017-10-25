مقتل شخص وإصابة ثلاثة في انفجار في كييف

“القدس العربي”- (وكالات): قال مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية على فيسبوك إن انفجارا وقع في كييف، الأربعاء، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بينهم عضو البرلمان إيهور موسيتشوك.

وأضاف زوريان شكيرياك المستشار بوزارة الداخلية “أصيب 4 أشخاص إجمالا في الإنفجار. للأسف أحدهم توفي في الطريق إلى المستشفى متأثرا بجروحه. هذا الرجل في حوالي الثلاثين من العمر ويجري التأكد من هويته”.

وفي روسيا، شن رجلان مسلحان هجوما على ضباط شرطة في اقليم ستافروبول (جنوب غرب). وذكر مصدر مطلع أن الهجوم ليس إرهابيا.

وقال المصدر،الذي لم يتم تسميته، إن المهاجمين مجرمان عاديان، بحسب وكالة انترفاكس .

وكانت إدارة الداخلية في إقليم ستافروبول قد أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، عن إصابة شرطيين بطلق ناري في مدينة ييسينتوكي، خلال تفقدهما الهويات، والقضاء على أحد المهاجمين والبحث جار عن الثاني.

وتابع المصدر المطلع أن البحث عن المهاجم الثاني مازال مستمرا.