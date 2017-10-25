﻿أمير قطر يلتقي وزير الدفاع الروسي في الدوحة… التوقيع على عدة اتفاقيات عسكرية

الدوحة ـ الأناضول: وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، إلى قطر في زيارة رسمية، تعتبر الأولى من نوعها، حسب وسائل إعلام روسية.

ونقلت قناة روسيا أمس عن وزارة الدفاع الروسية إن شويغو سيجرى، خلال الزيارة، التي لم يعلن عن مدتها، محادثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية؛ حيث سيبحث معه مسائل التعاون العسكري والعسكري التقني.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحافي، إنه من المخطط أن يجري شويغو أيضا لقاءً مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح أن الجانبين سيستعرضان خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي. وتابع أنه من المتوقع أن يتم في إطار الزيارة، التوقيع على اتفاقية حكومية في مجال التعاون العسكري التقني بين روسيا وقطر.

وأشار المتحدث الروسي إلى أن هذه الزيارة هي الأولى في التاريخ التي يقوم بها وزير دفاع روسي إلى دولة قطر. وفي وقت لاحق أمس التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوزير الروسيو وأجرى مباحثات معه في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة القطرية. وقد وقع الجانبان القطري والروسي اتفاقيات للتعاون العسكري.

وتناولت مباحثات الوزير الروسي مع أمير قطر ووزير الدولة القطري لشؤون للدفاع خالد بن محمد العطية تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، والأمن الإقليمي وخاصة الوضع في سوريا.

وعقب المباحثات، جرى التوقيع على جملة من الاتفاقيات، ومنها اتفاقية التعاون العسكري التقني بين قطر وروسيا، ومذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع القطرية وشركة روسو بورون أكسبورت الروسية في مجال التعاون العسكري. كما تم توقيع العقد القانوني بين وزارة الدفاع القطرية والشركة الروسية، الذي يحدد الشروط العامة للتوريدات العسكرية

وكان الوزيران شويغو والعطية قد أجريا مباحثات في آب/ أغسطس الماضي بروسيا على هامش معرض عسكري، وناقشا العلاقات الثنائية في مجال الدفاع وتطوير القدرات في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص مجال الدفاع الجوي. وتشهد العلاقات الروسية القطرية تطورا كبيرا على كافة الصُعد الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب التوجه للتعاون التقني العسكري.