﻿مجلس النواب الأمريكي سيفرض عقوبات على برنامج الصواريخ البالستية في إيران وحزب الله وكوريا الشمالية

واشنطن ـ «القدس العربي»: يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت خلال الاسبوع المقبل على تشريع جديد ينص على فرض عقوبات اضافية على برنامج الصواريخ البالستية في إيران ولكنه لا يستهدف الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي للبلاد.

وسيأتى التصويت على هذا الإجراء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بأنه لن يشهد ان إيران تمتثل للاتفاق النووي مما يعنى إمكانية ان يقوم الكونغرس خلال 60 يوما باعادة فرض العقوبات التى رفعها في اطار الاتفاق ولكن المجلس لن يصوت في الوقت الحاضر الا على التشريعات الخاصة بالجزئيات غير النووية.

وقال كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، واد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ان مسؤولية الكونغرس هي العمل مع السلطة التنفيذية على استراتيجية واضحة المعالم لوقف سلوك إيران المتهور.

وأشار في بيان مشترك، ان رسالة الولايات المتحدة في الأسابيع والاشهر المقبلة إلى إيران ستكون واضحة وضوح الشمس: ثمن باهظ سيدفعه اولئك الذين يهددون الأمن القومي الأمريكي ويهددون حلفاء الولايات المتحدة. وهدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يتصرف الكونغرس، ومن المؤكد ان الديمقراطيين يعارضون أى مشروع يرقى إلى اعادة كتابة او الغاء الاتفاق النووي مع إيران ولكنهم سيدعمون مشروع القانون المصمم بشكل محدود لاستهداف برنامج الصواريخ البالستية في إيران اذ قال رويس ان البقاء في صفقة إيران في هذه المرحلة يعد بديلا افضل للولايات المتحدة من الانسحاب.

وقال مساعدون من الحزب الجمهوري ان المشرعين سيتخذون اجراءات في الاسبوع المقبل لاستهداف كوريا الشمالية وسط الاستفزازات النووية، ومن المقرر ان ينظر مجلس النواب في تشريع بفرض عقوبات على حزب الله وحث الاتحاد الاوروبي على اعتبار الجماعة منظمة إرهابية