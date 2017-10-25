﻿مروحيات عسكرية للمشاركة في المعارك ضد البيشمركه… وأربيل تعرض تجميد نتائج الاستفتاء

بغداد ـ «القدس العربي»: لم يتبق أمام القوات العراقية الاتحادية سوى محافظة نينوى، لإتمام عملية «فرض القانون» التي حققت نتائجها في صلاح الدين وكركوك وديالى.

وعلى ما يبدو فإن المهمة في نينوى لن تكون سهلة كما هو الحال في بقية المناطق «المتنازع عليها»، بسبب انتهاج قوات البيشمركه أسلوباً جديداً تمثل بـ«مواجهة» القوات الاتحادية على أكثر من محور. وأغلقت قوات البيشمركه طريق أربيل ـ الموصل بـ«سواتر ترابية»، على خلفية هجوم شنته على القوات العراقية المرابطة عند حاجز قضاء مخمور (50 كم جنوب شرق محافظة نينوى)، مخلفين عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى اشتباكات أخرى شمال شرق الموصل.

تفاصيل حادث مخمور

وكشف الخبير السياسي والأمني سرمد كاظم البياتي لـ«القدس العربي» تفصيلات الحادث الذي وقع في قضاء مخمور. وأوضح أن « فصيلا من الفوج الثاني اللواء 75 التابع للفرقة 16 في الجيش العراقي، تحرك مطلع الأسبوع الجاري من ناحية القيارة التابعة لصلاح الدين، إلى قضاء مخمور لمسك الحاجز الرئيسي الذي يقع بين القضاء ومنطقة ديبكة، بالاشتراك مع البيشمركه».

وأضاف أن «هذا القوة (الفصيل)، مجهزة للإسناد، أي إنها لا تمتلك معدات عسكرية عالية، ويرأسها ضابط برتبة ملازم»، مشيراً إلى أن «مقر الفوج واللواء، يبعد عن النقطة العسكرية نحو خمسة كلم، في منطقة تمتاز طبيعتها الجغرافية بكثرة الهضاب والتلال». وتابع: «يوم أمس الأول، جاء أمر بانسحاب اللواء إلى الجانب الأيسر من الموصل، في إجراء لتبديل القطعات (…) وذهب ضابط استخبارات اللواء (ضابط برتبة نقيب) إلى الفصيل ليبلغهم بأمر الانسحاب».

في هذه الأثناء، وعندما كانت القوات تحزم أمتعتها داخل مبنى تابع للحاجز، تفاجأوا بتطويق البيشمركه للمبنى، وأخبروهم بأنهم «لن يسمحوا لهم بالانسحاب إلا عند تسليم أسلحتهم ونزع الرتب العسكرية، غير إن الضابط أخبرهم بأن ذلك أمر مستحيل ولن يحدث إلا على جثثنا»، وفقاً للمصدر.

على إثر ذلك، «أطلقت قوات البيشمركه النار على القوات الموجودة داخل المبنى، قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين»، وفق المصدر الذي أوضح أن «قوات البيشمركه أخبرتهم بالانصياع لأوامرهم وإلا سيفجرون المبنى وهم بداخله. وبالفعل تم ذلك». وتابع البياتي: «فور ورود تلك المعلومات إلى مقر اللواء، توجهت قوة ـ بحدود خمس عجلات، بإمرة آمر اللواء وآمر الفوج الثاني، إلى موقع الحادث لسحب الجنود، بعد أن اتصلوا بآمر قوات البيشمركه الذي أخبرهم بأن الوضع تمت تسويته ولا خطورة عليهم».

لكن تلك القوة «تعرضت لقصف من التلال بثلاثة صواريخ (كورنيت)، مع إطلاق نار مباشر، من قبل البيشمركه». وأكد المصدر إن الحادث أسفر «استشهاد أربعة عناصر وجرح 17 آخرين» من القوات العراقية. وخلّف حادث مخمور سخط عددٍ من الكتل السياسية، حيث طالبت كتلة الفضيلة النيابية، قيادة إقليم كردستان، بتسليم عناصر البيشمركه «قتلة الجنود العراقيين» في قضاء مخمور، عادة ذلك شرطا لاثبات براءتها من هذه «الجريمة الدنيئة».

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان، «نطالب الحكومة بملاحقة المجموعة الاجرامية من عناصر البيشمركه الذين ارتكبوا جريمة بشعة ودنيئة بالهجوم غدرا على سيطرة تابعة للجيش العراقي في مخمور وقتلهم عددا من الجنود مكرا وغيلة، وتقديم اولئك القتلة للقضاء لينالوا القصاص العادل»، مشددة على أن «يكونوا عبرة لكل ذوي النفوس المريضة وأصحاب الغايات الاجرامية التي تريد إيقاع الفتنة والصراع بين القوات الاتحادية والبيشمركه».

وذكّر البيان، قيادة كردستان السياسية بأن «هذه الأفعال العدوانية الغادرة والمتمردة على الدستور والقوانين ستزيد من عزلتكم الداخلية والخارجية وتفضح منهجكم الاستبدادي وتعجّل بنهاية مخزية لكم»، مشيراً إلى ان «الدماء والتضحيات المشتركة التي قدمتها القوات الاتحادية والبيشمركة معا في مواجهة داعش الإرهابي ستحبط كل الفتن (…) التي تستهدف تمزيق وحدة العراقيين واستنزاف مقدراتهم بصراعات جانبية لارابح فيها الّا العدو المشترك».

«التحالف» ينفي عزمه ضرب الأكراد

في السياق، نفى التحالف الدولي، عزمه تنفيذ ضربات جوية ضد «أهداف كردية» في مخمور، داعياً جميع الأطراف للحوار لحل الخلافات وفق الدستور.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد راين ديلون، في بيان «تداولت بعض المواقع غير الموثوق بها تصريحات على لساني مفادها بأن التحالف الدولي سينفذ ضربات على أهداف كردية في مخمور وهذه معلومات غير صحيحة وأنا لم أدل بتصريحات كهذه».

وأضاف أن «التحالف حث بقوة جميع الأطراف على تجنب إتخاذ أي اجراءات تصعيدية إضافية».

وتابع «نحن نعارض العنف من أي طرف وندعو إلى عدم زعزعة الاستقرار الذي يشتت الانتباه عن محاربة داعش ويزيد من تقويض استقرار العراق».

وشدد على أن «الحوار هو الخيار الأفضل لنزع فتيل التوتر المستمر وحل القضايا العالقة التي طال أمدها وفقاً للدستور العراقي».

ولفت إلى أن «التحالف لا يزال يركز جهوده على قتال داعش»، داعيا «الجهات الفاعلة بالمنطقة على تركيز الجهود لمحاربة هذا التهديد الذي يطال الجميع، وتجنب إثارة التوترات بين مكونات الشعب العراقي».

12 مروحية حربية إلى قاعدة زمار

في الموازاة، كشفت مصدر في القوات الجوية العراقية، امس الأربعاء، عن وصول 12 مروحية حربية إلى «قاعدة زمار الجوية» شمال غرب الموصل، لمساندة القوات العراقية في فرض سلطة القانون على المناطق المتنازع عليها.

وقال الرائد طيار، عبيدة صالح الشريف، إن «القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق مع التحالف الدولي، أمرت بتوجّه 12 طائرة حربية إلى غرب الموصل، وتحديدا إلى قاعدة زمار الجوية التي جرى إنشاؤها مؤخرا».

وذكر أن «جميع الطائرات وصلت فجر اليوم (أمس) القاعدة»، مشيراً أن «طواقم الطائرات على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر العسكرية المنوطة بهم».

وأوضح أن «المهام الرئيسية لهذه الطائرات هو التصدي لأي عمل إرهابي يحاول استهداف القوات العراقية في الموصل وأطرافها».

وحول احتمالية مشاركة هذه الطائرات ضد البيشمركه أكد أنه «في حال تعرضت القوات العراقية لنيران البيشمركه وطلبت الدعم ووافقت القيادة على إسنادها، فإن الطائرات الحربية سوف تلبي نداء الواجب وستعتبر البيشمركه هدفا عسكرياً معادياً».

أربيل تعرض تجميد نتائج الاستفتاء

في غضون ذلك، طرحت حكومة إقليم كردستان العراق، مبادرة من «ثلاثة نقاط» لحل الخلاف بين بغداد وأربيل.

وقال بيان لحكومة الإقليم إن «الوضع والخطر الذي يتعرض له‌ كردستان والعراق، يفرض على الجميع ان يكون بمستوى المسؤولية‌ التأريخية‌، وعدم دفع الامور إلى حالة‌ القتال بين القوات العراقية‌ والبيشمركة‌«.

وأضاف إن «الهجمات والصدامات بين القوات العراقية‌ والبيشمركه منذ 16 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، والى اليوم (وقت إعداد التقرير)، أدت إلى وقوع خسائر من الطرفين، وقد تؤدي إلى حرب استنزاف وبالتالي إلى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية».

وأشار البيان إلى إن «القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار اي طرف، بل يقود البلد إلى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة».

وعرضت حكومة الإقليم «وقف إطلاق النار فوراً، ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، إضافة إلى تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في كردستان العراق، فضلاً عن البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي».

لكن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، دعا الحكومة الاتحادية إلى غلق اي باب للحوار مع مسعود البارزاني إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء وليس تجميدها.

وشدد الفؤادي على «ضرورة بسط سلطة الحكومة الاتحادية على اقليم شمال العراق ومن ضمنها السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية وآبار النفط»، مضيفاً انه «من اجل أن نفرق بين الجماعات الانفصالية ومواطنينا في اقليم شمال العراق فان رئيس الوزراء مطالب بدفع رواتب الموظفين وقوات البيشمركة من بغداد مباشرة بعد احكام سيطرة الحكومة الاتحادية على كل الاراضي العراقية بما يتناسب والأطر الدستورية والقانونية».

وتسعى القوات الاتحادية للسيطرة على جميع المناطق العراقية، وإعادة قوات البيشمركه إلى مواقعها الأصلية (حدود 2003)، فيما تخطط لفرض سيطرتها على منفذ فيش خابور، إضافة إلى منطقة شيخان النفطية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت لـ«القدس العربي»، إنه «لا تزال بعض المناطق النفطية في سهل نينوى بيد قوات البيشمركه»، مشيراً إلى إن «السيطرة على منفذ فيش خابور يأتي تمهيداً لإنشاء معبر جديد بين العراق وتركيا، يكون بديلا عن منفذ إبراهيم الخليل (الواقع في محافظة دهوك)».

وأضاف قائلاً: «لا يوجد أي موظف تابع للحكومة الاتحادية في المنافذ الحدودية والمطارات في شمال العراق لا يوجد فيها أي موظف تابع للسلطة الاتحادية العراقية»، مبيناً إن الحكومة العراقية «لا تعلم شيئاً عن عمليات التبادل التجاري هناك».

إيران ترحب

ورحبت الحكومة الإيرانية بعرض حكومة إقليم كردستان.

وقال علي أكبر ولايتي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى إيران آية الله علي خامنئي، إن «الاستفتاء ونتائجه لم يكونا ليحققا أي شيء للأكراد أو العراقيين».

وأشار إلى أن من مصلحة جميع العراقيين عدم تغيير الوضع الجغرافي والجيوسياسي الراهن للبلاد.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عنه القول إن «أي شيء في هذا الاتجاه سيكون مدعوما من إيران، دون سواه».