﻿العبادي وأردوغان يضيِّقان الخناق على أربيل: خطوط جديدة للنفط وإدارة مشتركة للمعابر

بغداد ـ أنقرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: زار رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أمس الأربعاء، تركيا، والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان، إضافة إلى نظيره التركي، بن علي يلدريم، حيث جددت أنقرة دعمها لبغداد، خصوصاً فيما يتعلم بالموقف من استفتاء استقلال إقليم كردستان.

وشدد أردوغان، في مؤتمر صحافي مع العبادي في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، على «استعداد بلاده لكافة أشكال التعاون مع الحكومة العراقية، ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمن وسلامة البلدين».

وأوضح أنّ «الحكومة المركزية في بغداد أوشكت على تطهير العراق من تنظيم الدولة الإسلامية»، معربا عن ثقته بأنّ «الجزء القليل المتبقي من الأراضي العراقية تحت سيطرة التنظيم سيتحرر».

وتابع: «نعلم أنّ منظمة «بي كا كا» (الكردية التابعة للعمال الكردستاني) تحاول استغلال فرصة تطهير الأراضي العراقية من تنظيم الدولة، لتجد لنفسها موطئ قدم هناك، ونحن مستعدون للتعاون مع بغداد في مكافحة هذه المنظمة سواء في جبال قنديل أوقضاء سنجار».

وأضاف: «معلوم للجميع حساسية الوضع في منطقتنا، وناقشنا مع الوفد العراقي الزائر، العلاقات الثنائية بكامل تفاصيلها، وقيّمنا الخطوات المشتركة التي من الممكن أن نُقدم عليها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب أردوغان عن أسفه لإجراء إقليم كردستان، الاستفتاء أواخر الشهر الماضي، مبيناً أنّ موقف تركيا الرافض لهذه الخطوة لم يتغير.

وجدد تأكيده على الموقف التركي المؤيد لوحدة الأراضي العراقية.

واستطرد: «لا يمكننا قبول الاستفتاء، رغم تحذيراتنا، لذا قررنا اتخاذ بعض العقوبات ضد الاقليم بالتشارك مع العراق وإيران».

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح أردوغان أنّ حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين يبلغ نحو 9 مليارات دولار، داعياً إلى وجوب رفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى.

وتعهد «بتقديم ما يلزم لدعم نهوض العراق مجدداً بعد كل المصائب التي حلت به»، لافتا أن تركيا «ستقوم بما يلزم لإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط». وأعرب عن استعداد بلاده «لتقديم الدعم اللازم لتشغيل خطوط نقل النفط بين البلدين».

وأشار الرئيس التركي أن البلدين «يبحثان وضع المعابر الحدودية بينهما».

العبادي، قال: «لقد جئنا لتعميق العلاقات وبحث القضايا التي تخص بلدنا وكذلك التي تخص منطقتنا، وقد حان الوقت لإنهاء النزاعات والحروب التي تسببت بضياع القدرات واستنزاف الموارد ونزوح الملايين، ولولا هذه النزاعات لكانت دولنا بوضع أفضل، وصوتنا مسموع في العالم».

وأضاف أن: «ما عانيناه من إرهاب تنظيم الدولة خطير وبشع وبعيد عن الإسلام الذي يدعونه زورا وكذبا، وأرادوا تخريب التنوع الذي نعيشه ونفتخر به، ولكننا نجحنا في مواجهة داعش وانتصرنا عليه بتضحيات غالية وعزيزة علينا، وعلينا أن نعمل معا على غلق الأبواب أمام عودة داعش وكل الإرهابيين».

وحذر رئيس الحكومة العراقية من «عودة تنظيم الدولة مرة أخرى»، قائلا «أحذر من أن هذا التنظيم خطير جدا و لو أنه أعطي فرصة سيعود مرة أخرى ليرتكب ما هو أبشع».

وذكر «لقد كان هناك مشروع لتفكيك المنطقة وليس العراق فقط عندما أرادوا إقامة حدود دولة بالدم، ونحن رغم كل ذلك لم نقاتل شعبنا الكردي، وأوامرنا مشددة بعدم المواجهة، وظننا حسن بالبيشمركه ودعوناهم لعدم القتال والحمد لله أنهم استجابوا، لكن ما يؤسف له هو حملة الكذب والتزييف والادعاءات الباطلة بوجود قوات غير عراقية في كركوك وحولها «.

وقال «إننا ماضون ببسط السلطة الاتحادية، ومن واجبي حفظ وحدة العراق وسيادته وحماية ثروته».

وأكد أن «الحشد الشعبي يتكون من مقاتلين عراقيين، وقد تشكل في ظل ظرف هجمة تنظيم الدولة واحتلاله مدننا وبفتوى السيستاني، والحشد الشعبي اليوم جزء من المؤسسة الأمنية للدولة وفق قانون أقره البرلمان، ونحن نرفض وجود أية قوة مسلحة خارج إطار الدولة، ومن غير القوات العراقية، كما لن نسمح بوجود اية قوة على أرضنا تعمل ضد دول الجوار وهذا التزام دستوري نتمسك به».

كذلك، التقى العبادي، نظيره التركي بن علي يلدريم، الذي أبدى في مؤتمر صحافي مشترك، استعداد بلاده لاتخاذ كافة التدابير للتعاون مع بغداد بشأن إقليم كردستان، كما أكد ان انقرة ستقدم الدعم لبغداد لإدارة منفذ «فيشخابور» اتحاديا.

وأوضح «سنقف إلى جانب العراق ضد أية محاولة تستهدف وحدته، ونقدر جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي التي بذلها قبل استفتاء انفصال اقليم كردستان العراق وبعده».

وتابع أن «استعادة السيطرة الاتحادية على محافظة كركوك امر مهم يضمن الحفاظ على مكونات المدينة»، مشيراً إلى أن «تركيا اتخذت جملة من التدابير ضد الاستفتاء تلبية لدعوة العراق».

العبادي، أكد في المؤتمر نفسه أن الدعم الواضح من دول الجوار وخاصة تركيا، أسهم في التصدي لـ «التقسيم الخطير» في كردستان.

وقال إن «التعاون مع تركيا ودول الجوار ساهم في الوقوف بوجه التقسيم في إقليم كردستان»، مثنيا على مواقف تلك الدول ودعمها لوحدة العراق واستعادة السيطرة على أراضيه.

وأضاف «جئنا إلى تركيا حرصا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وهي بنيت منذ زمن طويل»، مشيرا إلى أن العراق يسعى لبناء علاقات على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأوضح أن «علينا مسؤولية كبيرة لتوثيق التنسيق وتعميق العلاقات».