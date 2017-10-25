﻿وفد أوروبي يتفقد معبر رفح قبل أيام من تسليمه للسلطة

غزة ـ «القدس العربي»: في إطار مساعي الحكومة الفلسطينية لتسلم مهام إدارة معابر قطاع غزة، ضمن اتفاق المصالحة الأخير بين فتح وحماس، تفقد وفد أوروبي معبر رفح الفاصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية، بما يشير إلى إمكانية إعادة القارة الأوروبية مراقبيها لهذا المعبر الحيوي، على غرار الوضع الذي كان قبل سيطرة حماس على القطاع، في الوقت الذي ألمح فيه مسؤول كبير في حركة فتح، لإمكانية وصول الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة مطلع العام المقبل، حال سارت تفاهمات المصالحة من دون «منغصات» لحضور اجتماعات المجلس الثوري.

وتفقد الوفد الأوروبي المكون من 12 شخصا ويرأسه مسؤول البعثات الأمنية للاتحاد الأوروبي على مستوى العالم، معبر رفح، بعد أن دخل القطاع من معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة، والفاصل عن المناطق الإسرائيلية.

وسبق وصول الوفد أن أعلنت بعثة المراقبة الأوروبية استعدادها لإعادة تشر مراقبيها في معبر رفح، وذلك عقب توقيع اتفاق المصالحة الأخير بين فتح وحماس في القاهرة يوم 12 من الشهر الجاري، والذي يشمل تسلم السلطة مسؤولية المعابر.

وجاءت زيارة الوفد الأوروبي عبر عملية تنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي تستعد لبسط كامل سلطاتها على القطاع، وفق تفاهمات المصالحة، وذلك من أجل ترتيب اوضاع معبر رفح، المخصص لسفر الأفراد، وشملت زيارة الوفد للمعبر تفقد المنشآت والمكاتب الخاصة بالبعثة الأوروبية التي كانت تعمل في داخله حتى سيطرة حماس على غزة.

وكان معبر رفح قبل سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، يدار من قبل السلطة الفلسطينية، حيث كان يوجد على المعبر فريق مراقبة أوروبي، وفق تفاهمات أبرمتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بوجود مصر، بعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005.

ولم يكن المعبر يفتح أبوابه للعمل لتنقل السكان من وإلى القطاع من خلال هذا المعبر، إلا بعد قدوم أفراد البعثة الأوروبية، الذين كانوا يقيمون في منطقة إسرائيلية قريبة من القطاع، وكانوا يرتدون لباسا خاصا، وعملت البعثة الأوروبية، على مراقبة عمليات دخول وخروج الأفراد، ومنع وصول أسلحة إلى القطاع بعد انسحاب إسرائيل.

ومعبر رفح الفاصل عن الأراضي المصرية مغلق منذ أن جرت عملية الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، حيث تفتحه السلطات المصرية لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة، لا تكفي حاجة سكان قطاع غزة المحاصرين.

وتريد مصر التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أشهر بعملية توسعة للمعبر، أن تبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة، من خلال نشر قوات من الحرس الرئاسي في المعبر، قبل أن تشرع بفتحه من جديد.

ومن المقرر أن تستلم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة معابر غزة، بعد ستة أيام، وتحديدا يوم الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفق اتفاق المصالحة الأخير الموقع في القاهرة.

ومن المقرر أن تقوم هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية، بإدارة هذا المعبر في المرحلة المقبلة، حيث وصف نظمي مهنا مدير هيئة المعابر في السلطة الفلسطينية الذي زار غزة قل أيام، وتفقد المعابر بما فيها معبر رفح، الزيارة واللقاءات التي عقدها مع الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد الانقسام لإدارة المعابر بالإيجابية، ونفى في الوقت ذاته ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن تعيينات جديدة لمدراء المعابر في قطاع غزة.

ولا يعرف حتى اللحظة إن كان الطرفان «الحكومة وحركة حماس» قد توصلا إلى آلية واضحة، تضمن إدارة الأولى للمعابر، والتي تشمل وقف جباية الضرائب من قبل الموظفين المعينين من الأخيرة، والمستخدمة في دفع رواتب موظفي غزة، رغم اقتراب موعد التسليم.

وفي إطار عملية «تمكين الحكومة» وفق تفاهمات القاهرة الأخيرة، شرع عدد من الوزراء بزيارات لغزة، وعقدت الحكومة جلستها الأسبوعية أول أمس ما بين رام الله وغزة، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، وأعلن عدد من الوزراء عن توحيد العمل بين إدارات وزاراتهم في الضفة وغزة.

إلى ذلك فقد تواصلت تصريحات مسؤولي فتح وحماس الإيجابية، تجاه تطبيق بنود اتفاق المصالحة، رغم «البطء» الذي تشهده هذه العملية.

لكن ذلك لم يمنع التلميح إلى أن الاختبارات الصعبة لعملية تطبيق بنود المصالحة، التي تنص على «تمكين الحكومة» لم تبدأ بعد، وأنها ربما تكون صعبة.

وفي هذا السياق قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لفتح، إن استلام المعابر وتوحيد واردات وزارة المالية «هما الامتحان والخطوة الأولى التي ستواجهها حكومة التوافق الوطني».

وأكد الفتياني في تصريحات لتلفزيون فلسطين، أن المصالحة «يجب أن تكون على قاعدة أننا ذاهبون إلى شراكة حقيقية سياسية تحصن وتحمي المشروع الوطني وليس إلى محاصصة خدماتية». ورأى أن «الشراكة السياسية» تعني وجود «قانون واحد ونظام واحد وحكومة واحدة وقرار واحد وسلاح واحد». وقال «إذا أردنا أن نذهب إلى الحرب علينا أن نذهب بقرار واحد، وليس من حق أحد أن يفرض علينا مساراً لمزاجه أو مصالحه أو تحالفاته».

وفي سياق تصريحاته أشار القيادي في حركة فتح، إلى وجود «أطراف منزعجة من المصالحة ولا يعتبرونها أنها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والهدف الاستراتيجي»، لافتا إلى أن هذه الأطراف التي لم يسمها تفضل «تحالفات دولية أخرى على المصالحة».

وأكد كذلك عزم حركة فتح على تحقيق المصالحة، وقال إن الدورة المقبلة للمجلس الثوري لحركته، والتي ستكون مطلع العام المقبل ستعقد في قطاع غزة، حال كانت الظروف سانحة لذلك، وإن الرئيس عباس «يريد أن يضمن الإنجاز على الأرض». وأكد أن عقد هذا الاجتماع «مرتبط بسير الأمور على الأرض»، وقال إن الرئيس هو صاحب القرار بذهابه إلى غزة، «إذا ما قرر ذلك غد»، وإن أحدا لا يستطيع منعه، مضيفا «عندما يقرر الرئيس القدوم لن يتحكم بقراره أحد».

والمعروف أن الرئيس عباس يحضر اجتماعات المجلس الثوري، بصفقته قائدا للحركة.

وشدد القيادي الفتحاوي على ضرورة أن تتم عملية المصالحة «دون أي منغصات أو تدخلات من هنا أو هناك».

ويزور الفتياني حاليا غزة على رأس وفد من المجلس الثوري، حيث عقد مساء الثلاثاء اجتماعا مع قيادة حركة فتح في القطاع، تناول الحديث عن آخر المستجدات السياسية والتنظيمية.

وجاءت تصريحات القيادي الفتحاوي، عقب تصريحات لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي أكد من جهته أن موضوع المصالحة يعد «محورا استراتيجيا» لدى الحركة، داعياً إلى «موجة شعبية ضاغطة» لتحقيقها.

وأكد في كلمة له خلال لقائه مع النقابات المهنية في غزة أن حماس لن تسمح للانقسام أن يستمر، وستنهيه ولو من طر ف واحد. وأعلن قائد حماس في غزة عن إطلاق حوار وطني شعبي يشارك فيه كل مكونات الشعب الفلسطيني وفئاته، لضمان أوسع مشاركة جماهيرية في قضايا المصالحة الوطنية تحضيراً لحوار القاهرة المقبل.

وأشار السنوار كذلك إلى أن قرار المصالحة هو «قرار جماعي» لحركة حماس في الداخل والخارج، مشدداً على أن حماس جادة في «طي صفحة الانقسام».