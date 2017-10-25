﻿أحزاب مغربية وتونسية تطلق مبادرة لتوحيد حركات اليسار في المغرب العربي

الرباط – «القدس العربي»: أطلقت أحزاب يسارية مغربية وتونسية مبادرة لتوحيد أحزاب وحركات اليسار في منطقة المغرب العربي وأعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي (تضم 3 أحزاب مغربية) والتيار الشعبي وحزب الوطد (تونس) مبادرة لتجميع أحزاب اليسار في البلدان الخمسة (ليبيا تونس الجزائر المغرب ومريتانيا) المكونة للفضاء المغاربي.

وجاء إعلان هذه المبادرة خلال لقاء جمع قياديين وقياديات من الأحزاب الثلاثة المكونة لفيدرالية اليسار) المؤتمر الوطني الاتحادي، الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (والتيار الشعبية وحزب الوطد من تونس على هامش أشغال المؤتمر التاسع لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي في الدار البيضاء تحت شعار «يسار فعال تغيير شامل». وتهدف هذه المبادرة إلى العمل على التنسيق بين قوى يسارية من الفضاء المغاربي بغية تنظيم ندوة سياسية مغاربية خلال السنة المقبلة، سيعلن مضمونها والمشاركون فيها مستقبلا كما تهدف التنسيق بين الأحزاب التي ستنضم إلى هذه المبادرة في قضايا تهم الشعوب المغاربية على أساس أرضية مشتركة.

وقررت الهيئات المشاركة في اللقاء خلق لجنة تحضيرية ستكلف بإعداد أرضية مشتركة وفتح قنوات التواصل مع أحزاب يسارية من المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر وموريتانيا إضافة إلى الانفتاح على مثقفين وفعاليات من المجتمع المدني. الهدف: وضع خطة للعمل المشترك وتوحيد قوى اليسار التقدمي في الفضاء المغاربي. على أن تعقد اللجنة التحضيرية لقاء في تونس نهاية هذه السنة.