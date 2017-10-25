﻿المغرب: مراقبون يتوقعون خروج «التقدم والاشتراكية» من الأغلبية الحكومية ودخول «الاستقلال»

الرباط – «القدس العربي» : اعتبر باحثون أن قرار العاهل المغربي محمد السادس إعفاء ثلاثة وزراء من مهامهم، ومنع خمسة وزراء سابقين من تقلد أي منصب سام في المستقبل، يؤشر على بداية مرحلة جديدة في ممارسة السلطة في المغرب، قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا الصدد، أوضح محمد الزهراوي (أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض في مراكش) في اتصال مع «القدس العربي» أن إعلان مجموعة من الاعفاءات في الظرف الراهن يحمل في طياته مجموعة من الرسائل والدلالات التي يبقى أبرزها أن هذا الإجراء العقابي احترم الشكليات والقوانين والنصوص الدستورية جميعها. واستدرك قوله إن هذه الإعفاءات ليست مجرد حملة دعائية ظرفية غايتها امتصاص غضب ساكنة مدينة الحسيمة، بقدر ما هي تؤسس لمرحلة جديدة قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أنها تعتبر رسالة قوية لكافة المسؤولين، مفادها أن مرحلة التراخي واللامبالاة قد ولت، وحلت محلها مرحلة جديدة ترتكز بالأساس على مبدئي المحاسبة والمساءلة.

وأكد عبد المنعم لزعر (الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري) في تصريح لـ «القدس العربي»، أن الإعفاء الملِكي يأتي في سياق تفعيل العاهل المغربي لصلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الدستور والتي تسمح له، بمبادرة منه وبعد استشارة رئيس الحكومة، بإعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة. كما أن ذلك القرار ـ يضيف الباحث المذكور ـ يندرج في سياق تفعيل مبدأ دستوري ظل مغيبا على امتداد زمنية الفعل والتدبير الحكومي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويأتي كذلك في إطار التجاوب الملِكي مع خلاصات نتائج التحقيق في تعثر مشروعات الحسيمة، ويعد بداية نشاط ما سمي بالزلزال السياسي كما تم إعلانه في خطاب افتتاح السنة التشريعية مطلع الشهر الجاري.

وأشار إلى أن هناك سلطة عقاب موازية ذات بعد رمزي تمثلت في سحب الثقة الملِكية وإبداء الغضب الملِكي ما يحيل إلى فتح المجال أمام السلطة العقابية للحكومة والقطاعات والإدارات المعنية من أجل معاقبة كل متورط في الاختلالات موضوع التحقيق وهو ما يعني بأن ما سمي بالزلزال السياسي ستكون له آثار عمودية وستشمل امتداداته مجموع البناء المؤسساتي في المغرب.

قرار إعفاء وزراء مس حزبين رئيسيين في الحكومة هما حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. ومن ثم، كلف العاهل المغربي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، ومن المرتقب أن يكون هناك تعديل حكومي في الأيام القليلة المقبلة. واعتبر الباحث محمد الزهراوي، أن إعفاء وزير يحمل صفة أمين عام لحزب، مؤشر على خروج هذا الحزب من الأغلبية الحكومية إلى المعارضة ودخول حزب جديد من المرجح أن يكون حزب الاستقلال.

وجاء قرار الإعفاءات نتيجة التحريات والتحقيقات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع «الحسيمة منارة المتوسط» التي كان قد أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، انطلاقتها سنة 2015، حيث تأكد وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

ويتعلق الأمر، بإعفاء كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، وزير الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

ولم تقف هذه الإعفاءات عند هذا الحد، بل أبلغ العاهل المغربي محمد السادس خمسة وزراء سابقين في حكومة بن كيران عدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم مسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، ويتعلق الأمر بالوزراء: رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد، بصفته وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقا. وشمل الإعفاء أيضا علي الفاسي الفهري، من مهامه مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشروعات، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وأضاف أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشروعات، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من إسهاماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، وسيلة للتهرب من المسؤولية.

ودعا تقرير جطو، إلى ضرورة إسناد رئاسة اللجنة المركزية للتتبع لوزير الداخلية، كما يجب أن تجتمع هذه اللجنة في أقرب الآجال من أجل البت في المشاكل التي لا زالت تعوق تنفيذ البرنامج والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات. وإلى تحديد وتيرة شهرية لاجتماعات اللجنة المحلية من أجل تتبع إنجاز المشروعات عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقارير باعتماد مؤشرات مناسبة.

من جهة أخرى، أشاد العاهل المغربي بأداء حكومة سعد الدين العثماني، مبرزا أنه تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشروعات. وأصدر الملك توجيهاته لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز المشروعات التنموية في مختلف جهات البلاد.