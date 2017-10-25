﻿السلطات الجزائرية تختار عدم التراجع بخصوص تصريحات مساهل تجاه المغرب!

الجزائر ـــ «القدس العربي»: اختارت السلطات الجزائرية عدم التراجع إلى الوراء بخصوص تصريحات وزير خارجيتها عن تجارة الحشيش في المغرب، فبعد أسبوع من الصمت والانتظار، اختارت السلطات في الأخير دعم وزير الخارجية في وقت اعتقد كثيرون أن الحكومة ستتخلى عنه، وأنه سيضحى به لتهدئة ثورة الغضب في المغرب، لكن الحكومة قررت في الأخير عدم التراجع بل تأكيد أن ما قاله مساهل صحيح.

الحكومة الجزائرية اختارت، حتى الآن، الرد بطريقتين الأولى عن طريق رئيس الوزراء أحمد أويحيى المعروف بأنه لا يخشى الجدل، ولا يتهيب الصدامات، الذي اختار أن يكون ضيفا على الإذاعة الحكومية، بصفته زعيما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الذي يتحاشى عادة ارتداء قبعة السياسي كثيرا لم يكن في منصب المسؤولية، وحتى لما كان يرتديها كان يتفادى أن يتكلم من خلالها نيابة عن قبعته الرسمية كأول مسؤول عن الحكومة، لكنه هذه المرة لم يتحرج من ذلك، بل ارتدى القبعتين معا.

ولما طرح السؤال على أحمد أويحيى بشأن تصريحات عبد القادر مساهل وزير الخارجية، أكد أن الوزير لم يقل كذبا، وأنه إذا كان كلامه قد أثار استياء السلطات المغربية فذلك أمر يخصها، وليس مهما كثيرا، وأنه أمر حسن بالنسبة للجزائر، مشددا على أن حزبه (الذي يقوده) يدعم الحكومة ( التي يرأسها) في كل القرارات والسياسات، وخاصة السياسة الخارجية.

ويأتي كلام أويحيى ليكذب كل ما قيل خلال الأيام الماضية عن إمكانية التضحية بمساهل، على اعتبار أنه «ارتكب خطأ»، وهو أمر كان ممكن حدوثه، حسب مصادر حكومية، لولا ردة الفعل المغربية، خاصة في وسائل الإعلام التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق في السب والشتم والإهانة، وهو الأمر الذي جعل الحكومة في الأخير تختار الاصطفاف وراء وزير الخارجية، برغم أن هناك شبه إجماع أنه أخطأ بقول ذلك الكلام، بصرف النظر عن صحته.

المؤشر الثاني على أن الحكومة اختارت ألا تلعب ورقة التهدئة، هي الافتتاحية التي نشرتها صحيفة «المجاهد» الحكومية، والجميع يعلمون في الجزائر أن هذه الجريدة كثيرا ما تكون لسان حال الحكومة، والأكيد أنها لا تخوض في مواضيع حساسة مثل العلاقات مع المغرب قبل الحصول على الضوء الأخضر، وهو ما يكون قد حدث بعد أيام من الانتظار، إذ كتبت الصحيفة الحكومية في افتتاحيتها لنهار أمس الأربعاء، تأكيدا للكلام الذي ورد على لسان وزير الخارجية وبتفاصيل أكثر، إذ راحت تسرد تقارير أممية وأمريكية تتحدث عن زراعة وتجارة الحشيش والقنب الهندي في المغرب، متسائلة عن السبب الذي جعل الحكومة المغربية تسكت عن تلك التقارير، ولا ترد بالحدة التي ردت بها على وزير خارجية الجزائر.

وربطت الصحيفة بين ردة الفعل الغاضبة في المغرب تجاه تصريحات مساهل وقضية الصحراء الغربية، التي عادت لتتصدر أولويات المنظمات اللإقليمية والدولية برغم محاولات متعددة لطيه من طرف دول مستفيدة من نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

ويأتي تحرك الإعلام الحكومي في أعقاب تحرك وسائل الإعلام الخاصة المقربة من السلطة، والتي «اختارت» أن تدعم تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل، وأن تذهب تُجاه تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا.