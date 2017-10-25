﻿ سر «نصائح» أردوغان والعبادي والمالكي… الأردن يقترب من «لا بُدّ من إيران وإن طال الزمن»

عمان – «القدس العربي» : لا توجد خيارات كثيرة للاختراق وتكريس ولو مساحة صغيرة من التأثير الإقليمي للأردن خارج السياق التركي والملف العراقي، خصوصًا بعد الزهد الذاتي في التعاطي مع ملف المصالحة الفلسطينية، وتقاطع الرغبة في عدم التعامل مع حركة حماس، مع حجب مصر المعلومات عن عمّان التي تُرحّب عمليًا بذلك، ولا تزاحم في ملف غزة والمصالحة وتتهيأ للحضور والمشاركة عندما تصل الموجة إلى تحديد مصير ومستقبل «الضفة الغربية».

في كل حال الحصار ملموس وواضح على الدور الإقليمي الأردني السياسي والتراجع لا يمكن إنكاره في الدور الأمني بالسياق، ويتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية خانقة، قد تدفع حكومة الرئيس هاني الملقي إلى أحضان وصفات صندوق النقد الدولي أكثر وتصل الأمور لأول مرة إلى منسوب رفع أسعار رغيف الخبز.

هوامش محدودة في المستوى الإقليمي أمام صانع القرار والسياسة الأردني يمكن رصدها. وضمن ترتيبات هذه الهوامش، تم الترحيب برئيس وزراء العراق حيدر عبادي للمرة الثالثة في عمّان خلال عام ونصف العام، وقصدًا أحضرت عمّان بدعوة رسمية بالتوازي «صديقها الشيعي» العراقي المقرب لها مقتدى الصدر.

الإيحاء الدبلوماسي واضح على الأقل هنا، فوجود الصدر والعبادي معًا في محطة عمّان، يعني ضمنًا أن الأردن يخطط ويريد المشاركة في توطين الحوار الداخلي في العراق، عبر الإيحاء أن منظومة الاتصالات الأردنية مع البنية السنّية في منطقة الأنبار يمكن جمعها مع الجناح الشيعي الذي تمثله شخصيات من وزن مقتدى الصدر وعمار الحكيم، بهدف إنتاج عرض للتسهيل ووساطة لدفع خيار التفاهمات داخل المعادلة العراقية.

عمليًا وبرغم أن العبادي زار عمّان ضمن جولة له في المنطقة بهدف تسويق خيار حكومته في الملف الكردي، ولم تكن زيارة خاصة ومباشرة، إلّا أن توقيت الدعوة لمقتدى صدر بيوم زيارته ذاته رسالة سياسية أردنية بامتياز تريد الإيحاء بأن الأردن مستعد لاستثمار حضوره القوي في بنية المجتمع العراقي، لدعم خيارات الاستقرار الداخلي، وبالدرجة نفسها التي دعم فيها سياسيًا وعمليًا حراك الجيش العراقي ضد تنظيم داعش في الأنبار والموصل.

فعمّان تريد أن تكون قريبة قدر الإمكان للتأثير في الوضع داخل العراق وفي الأثناء يمكنها أن تضرب عصفورين سياسيين بحجر واحد، يتمثلان في التقاط ما هو جوهري في نمو الاتصالات بين حكومة العبادي في بغداد وحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا، على خلفية التقارب في الملف الكردي، وبالوقت عينه تأسيس حالة سياسية يمكنها أن تعرض خدمات ودوراً في مجال التقارب والمصالحات بين الأطياف داخل العراق.

ففي المسألة الكردية يشكل التقارب مع العبادي على سبيل المثال فرصة للاستجابة المتأخرة قليلًا لطلب قديم تقدم به أصلًا لعمّان قبل ثلاثة أشهر الرئيس أردوغان عندما زار عمّان وألح على أن يقدم الأردن نصيحته لصديق عمّان مسعود البارزاني حتى يقنعه بالتراجع عن الاستفتاء المثير للجدل. وقتها لم تتدخل عمّان وفضلت الترقب لكن اليوم؛ يبدو أن عمّان مهتمة بأن ترى تركيا ومعها العراق أن الأردن يستطيع الاتصال مع البارزاني واستخدام علاقاته الأمنية والتجارية مع كردستان لتكريس التهدئة والعمل على الحوار، خصوصًا أن الأردن يترأس القمة العربية عمليًا وفي موقع موثوق عند الأكراد. هنا يكشف مصدر مطلع لـ»القدس العربي» عن أن عمّان تحمست لاحقًا للبحث في أفق التعاطي مع الملف الكردي واستثمار خبرتها في هذا المجال، أملاً في توفير ولو مقعد صغير ضمن حالات وانفعالات الجِوار الإقليمي .

يحصل ذلك بطبيعة الحال لأن دور الأردن في ملف الجنوب السوري يرتبك ويتقلص، بحكم اعتبارات متعددة؛ من بينها البطء الروسي والطلبات الملحة أمنيًا والسريعة من موسكو وتلمس الدور الإيراني السلبي عمليًا في الجانب الآخر من معبر نصيب ودمشق حيث سبق أن حذر رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي من أن طهران تتحكم في حدود الأردن من جانبين هما الشرق مع العراق والشمال مع سوريا، مقترحًا بإلحاح صيغة بعنوان «شئنا أم أبينا… لا بُدّ من الحديث مع إيران». هنا تحديداً يصبح مفيدًا التعامل مع المعادلة العراقية أيضاً عبر شخصيات من وزن الصدر أو عمار الحكيم أو حتى حيدر العبادي الذي سبق أن نصح عمّان بوضوح وبصورة مباشرة بالتحدث مع الإيرانيين وطمأنتهم إذا كانت جادة، وتريد إعادة تشغيل معبر طريبيل فعلا، وفتح حركته أمام البضائع الأردنية وقطاع النقل، وهي نصيحة ذاتها قدمها أيضا سلفه نوري المالكي.

عمّان بهذا المعنى، وفي ظل الاستعصاء الإقليمي الذي يواجهها تبدو مقتنعة أكثر اليوم بأنه لا بُدّ من التحدث إلى «تركيا وإيران» وإن طال الزمن… هذا ما قاله أمام «القدس العربي» مسؤولون وسياسيون أردنيون عديدون. و مع تركيا يتم ترتيب تفاهمات عسكرية وتجارية وبتسارع ملموس بعد تلبية أردوغان دعوة الملك عبدالله الثاني. التواصل مع إيران معاييره أبطأ وبإيقاع أهدأ قليلًا، لكن الجديد أن عمّان تبدو مستعدة للتجربة، وبدأت تزيل «الحظر» عن مقترحات لها علاقة بالبحث ولأول مرة في تاريخ العلاقات بين الجانبين بملف التعاون الاستثماري مع طهران، والسبب التوثق من أن مصير تشغيل معبري نصيب وطريبيل مع العراق وسوريا، ومن سوء حظ الأردنيين أصبح مرهونًا بملف الاتصال والتواصل مع الإيرانيين الذين نصح أردوغان أصلاً الأردنيين بالتعامل معهم على قاعدة أن طهران في المنطقة «زوجة فعلًا قوية وقد تكون شريرة لكن لا يمكن إلّا التعامل معها».

pqt