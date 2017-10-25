﻿أعضاء في «الهيئة العليا للمفاوضات» لـ«القدس العربي»: نتخوف من تصفية الثورة السورية في مؤتمر «حميميم»

حلب – «القدس العربي» : قال أعضاء في «الهيئة العليا للمفاوضات لـ«القدس العربي» إن «مؤتمر حميميم» المتوقع عقده في أوائل الشهر المقبل في قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية، تعد محاولة لإنهاء الثورة السورية وتقسيم البلاد.

وأكد مستشار الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»، رفض الهيئة المشاركة في المؤتمر المقبل لأنه يعقد من قبل النظام السوري وبدعم من روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر قبل أيام أن عقد هذا المؤتمر هو الخطوة التالية بعد إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا، وسيشمل الهيكل الجديد ممثلين عن النظام السوري والفصائل المعارضة، وكذلك عن جميع الطوائف العرقية والدينية في البلاد.

واعتبر العريضي مؤتمر حميميم الذي تحاول روسيا تسويقه، نسفاً جديداً لحق السوريين في انتقال سياسي حقيقية، حيث يتم هذا الشيء عبر مسعى روسي «خبيث» من أجل إضاعة حق السوريين وإعادة تعويم أو تكرار نظام الاستبداد.

ووصف مؤتمر حميميم بأنه عبارة عن بعثرة للحق السوري مرة أخرى من قبل روسيا التي هي قوة احتلال تحاول إنهاء الثورة السورية، حيث ان روسيا لا ترى ثورة في سوريا، إنما مجموعة بشرية تحاول التعدي على شيء تسميه النظام الشرعي، لأن اللحظة التي يسقط فيها النظام غير الشرعي في سوريا، سيجعل وجودها عبارة عن احتلال وهو كذلك.

وأكد على أن مؤتمر حميميم نسف لجنيف وما بني عليه من قرارات دولية تحافظ على حق السوريين بتغير سياسي خرجوا لأجله، وكذلك نسف لمحطة أستانة التي صممت من أجل حفظ الأمان للأهالي، إلا أن الروس حولوها إلى لعبة لإعادة سيطرة النظام.

وأشار العريضي إلى «أن رؤية الهيئة العليا للمفاوضات اتجاه حميميم هي عبارة عن مصالحة كبيرة تشبه المصالحات الصغرة التي تمت في السابق في مناطق مختلفة من سوريا، حيث يقصفون لأيام وشهور ثم يضعون السوريين أمام خيار الركوع أو الجوع، وتخرج علينا بتسوية ومصالحة مع شخصيات معينة».

وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات تعلم أنها المستهدف الأساسي من الخطوة الروسي، حيث أن استهدافها هو إجهاض لمطالب أهل سوريا والحق السوري، وإعادة فرض هذه المنظمة التي هي أساس الدمار والتشريد والقتل.

وقال عضو مجلس سوريا الديمقراطية، وعضو المكتب السياسي ومسؤول فرع سوريا في الحزب الآشوري الديمقراطي، إن مؤتمر حميميم كان مقرراً أن يعقد مبدئياً في 29 تشرين الأول /اكتوبر لكن اجل إلى ما بين 7 و 10 الشهر المقبل الشهر .

وأضاف في حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية إن المؤتمر سيحضره 1500 شخص من كل مكونات سوريا، من كل المحافظات السورية لمناقشة سوريا بعد الحرب، الروس وجهوا الدعوة الى القامشلي كمكون مسيحي والمطلوب 25 مسيحياً عن منطقة الجزيرة والقامشلي.

وقال عضو اللجنة الاستشارية في الهيئة العليا للمفاوضات خالد شهاب الدين إن مؤتمر قاعدة حميميم الذي تحضر له روسيا والمزمع عقده في أوائل الشهر المقبل في محافظة اللاذقية، يأتي استكمالاً لمسار بدأته اجتماعات أستانا والقاهرة ، مؤكداً على أن من سيحضر المؤتمر خائن للقضية السورية وهو خنجر مسموم بخاصرة الثورة للقضاء عليها وتقسيم سوريا.

ورأى شهاب الدين في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» أن مؤتمر حميميم الذي دعا إليه بوتين جاء بعد ما رأوا من موقف صلب للهيئة العليا للمفاوضات بعدم التنازل عن بيان رياض1 والقبول ببشار الأسد في المرحلة الانتقالية، لذلك بحثوا على البديل ووجدوا عقد مؤتمر في قاعدة حميميم العسكرية باسم «مؤتمر الشعوب السورية» تمهيداً لتفتيت سوريا لشعوب عدة.

وأكد أن الهيئة العليا للمفاوضات لن تحضر أبداً بصفتها الاعتبارية اجتماعات حميميم، في حين قد يحضر بعض الأشخاص بصفتهم أو صفة مكونهم، لافتاً إلى أن انعقاد هذا المؤتمر سيكشف الكثير من القوى والشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة السورية.

ويرى شهاب الدين إن روسيا تريد من هذا المؤتمر إخضاع الثورة وانهاءها من خلال إجراء مصالحات كبرى بين النظام والمعارضة المصنعة، إضافة لشخصيات كانت محسوبة على الثورة تقوم الآن بالترويج في مناطقها لاقناع البعض بحضور المؤتمر، وذلك من أجل البدء بمصالحات وبالتالي تسوية كبرى والقضاء على محور جنيف الذي كان بالأساس مجرد محادثات ولعب على الوقت برعاية أممية ودولية على حساب دماء السوريين. وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح قبل أيام انه يخشى أن تؤدي مناطق خفض التصعيد إلى التقسيم، متسائلاً «على من يضحكون، هم من صنع الاتفاقيات وكتب بنودها ووجه عملاءه لتسويقها والضغط وصرف الأموال من أجل التوقيع عليها، واليوم يريدون إكمال المسرحية بمصالحات في مؤتمر حميميم وبالتالي تقسيم سوريا ليس إلى مناطق مؤقتة بل إلى أحياء لإنهاء الثورة بالقوة والعنجهية، وأحيانا بدفع الرشاوى وشراء الذمم و الضمائر ، وبالتالي القضاء على الهيئة العليا للمفاوضات ومؤتمرالرياض.

وشدد شهاب الدين على أن كل ما يفعله الروسي في سوريا بات واضحاً، من خلال فرضه بآلته الحربية الجوية، فمن الناحية القانونية الروس محتلون ويجب اخراجهم من سوريا ومعاقبتهم وتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة كافة بالاحتلال والقتل العمد وارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سواء في حلب أو إدلب أو الغوطة أو درعا وسائر سوريا، وقد أثبتت ذلك تقارير منظمات أممية ودولية لها شأنها.