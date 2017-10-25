﻿مقتل 170 من تنظيم «الدولة» وانحساره في ريف حماة.. وعشرات الغارات للمقاتلات الروسية

دمشق – «القدس العربي» : تتشابك خيوط المواجهات في ريف حماة الشرقي وسط سوريا، مع تعدد الأطراف المتصارعة هناك، وتتغير خارطة السيطرة بين الفينة والأخرى، من هجوم مباغت لتنظيم «الدولة» سيطر من خلاله على عشرات القرى والتلال الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، إلى هجمات معاكسة للهيئة واستعادة غالبية المناطق، ليتدخل النظام السوري والميليشيات الموالية له بعد انهزام مجموعات تنظيم «الدولة» وانحسارها، ومن الأجواء تنفذ المقاتلات الروسية عشرات الغارات الجوية ضد تحرير الشام.

هيئة تحرير الشام أصدرت بدورها «إنفوغراف» لمحصلة المواجهات مع تنظيم الدولة في ريف حماة الشرقي، وحسب الإنفوغراف، فإن الهيئة قتلت 170 من مقاتلي تنظيم الدولة، وجرحت 200، وأسرت عشرة من عناصر التنظيم، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمدرعات والسيطرة على أعداد أخرى.

وكالة «إباء» الناطقة باسم هيئة تحرير الشام، ذكرت أمس أن قوات النظام السوري تقدمت إلى أطراف قرية «جب أبيض» بريف حماة الشرقي بعد أن تجاوزت المناطق التي لا زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة، لتدور مواجهات عنيفة بين النظام السوري وهيئة تحرير الشام في المنطقة، تزامناً مع اشتباكات أخرى بين الهيئة وتنظيم الدولة.

وأشارت الوكالة إلى أن تقدم قوات النظام السوري في ريف حماة الشرقي، واكبه تصعيد عسكري روسي كبير من الأجواء، حيث نفذت الطائرات الروسية عشرات الغارات الجوية على قرى وبلدات ريف حماة الشرقي.

مدير المكتب الإعلامي في تحرير الشام في ريف حماة الشرقي «أبو عمر العكيدي»، قال: هناك تسهيلات واضحة وعلاقة مترابطة بين تنظيم الدولة من جهة والنظام السوري وحـلفائه مـن جهة أخرى في ريف حماة الشرقي.

وزاد في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي»: في المرة الأولى قام النظام السوري بإدخال مجموعات تنظيم الدولة إلى مناطقنا وبآلياتهم الثقيلة مروراً من مناطق سيطرة قوات الأسد، وبعد مدة حدثت عملية عكسية من قبل الهيئة، فبعد تراجع التنظيم من معظم المناطق التي سيطر عليها، قدم التنظيم تسهيلات لقوات النظام السوري للتقدم والسيطرة على قرية جب الابيض في ريف حماة الشرقي.

هل سلح الأسد تنظيم الدولة؟

كما أكد المسؤول الإعلامي في تحرير الشام أن النظام السوري أدخل 20 سيارة «مجهولة المحتوى» إلى المناطق المسيطر عليها من قبل تنظيم الدولة في ريف حماة الشرقية، وتوقع «العكيدي» أن السيارات إما أن تكون عبارة عن أسلحة وذخائر مقدمة من النظام السوري لتنظيم الدولة، أو امدادات غذائية لمقاتلي التنظيم.

معارك متزامنة للنظام و«الدولة»

وانحسرت رقعة سيطرة تنظيم الدولة في ريف حماة الشرقي ضمن المناطق التي تقدم إليها في وقت سابق، ليقتصر انتشاره الحالي على بعض المناطق الصحراوية، وأكد «العكيدي» أن تنظيم الدولة يشارك النظام السوري بمعاركه، خاصة بعد فشل التنظيم في التقدم ضمن مناطق الهيئة، ليأتي النظام السوري ويتقدم بمنطقة «جب الأبيض».

غارات روسية مكثفة

ومن الملاحظ ازدياد وتيرة القصف العنيف للنقاط العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام بالطيران الروسي بعد انحسار وتراجع تنظيم الدولة، علماً أنه في البداية لم يكن هناك قصف، فيما أعلنت الهيئة عن ايقاع عشرة من عناصر الدولة بكمين أدى لمقتلهم جميعاً. وفق ما قاله مدير المكتب الإعلامي للهيئة بريف حماة.

ويتزامن القصف الجوي الروسي على ريف حماة الشرقي مع تحركات عسكرية لقوات النظام السوري في المنطقة، وسط توقعات وأحاديث عن نيتها التوغل في عمق المناطق الجنوبية لمحافظة إدلب.

ريف حماة الشرقي

وقال العميد أحمد بري، إن اتفاقاً تم التوصل إليه مؤخراً، يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في ريف حماة الشرقي، تعتمد على إدارة أبناء المنطقة لها، لتكون حدود فاصلة بين نقاط تمركز القوات الروسية والتركية.

وأضاف الذي يشغل منصب قائد الأركان في وزارة الدفاع أنه تم الاتفاق على انتشار الجيش التركي غرب خط معردس – سنجار، أي غرب سكة الحديد التي تمر بالمنطقة الواقعة في ريف حماة الشرقي، لتقابلها بالمنطقة الجنوبية والشرقية قوات النظام إضافة للشرطة الروسية التي ستكون موجودة بنقاطها على طريق إثريا – خناصر، وفق ما نقله موقع «بلدي نيوز» المعارض.

أما المنطقة الواقعة بين الروس والأتراك تسمى المنطقة المنزوعة السلاح إلا الخفيف منه إذ يبقى عناصر الفصائل بالمنطقة بسلاحهم الفردي (بي كي سي بأقصى حد) دون تقدم الروس أو النظام إليها، وتتمتع بحكم محلي من أبناء المنطقة.