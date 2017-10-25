﻿أحزاب مصرية تردّ على رئيس البرلمان: فشلنا في جذب الشباب بسبب تقييد الحريات

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، غضب واستنكار الأحزاب السياسية.

وقال: «يوجد في مصر 104 أحزاب سياسية، فشلت في خلق كوادر حزبية».

وأضاف: «مؤتمرات الشباب التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب السياسية وأفرزت كوادر شبابية أكثر مما قامت بصنعه جميع الأحزاب المصرية».

محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أبدى رفضه الشديد لتصريحات عبد العال، ووصفها بـ»المحبطة والصادمة للأحزاب ولكوادرها الشبابية».

وقال، موجها كلامه لرئيس مجلس النواب: «إذا كنت لا تعلم فهناك من الملاحظات ما يجب أن يضاف إلى معلوماتك، أولى هذه الملاحظات أن أغلب مؤتمرات الشباب التي تقوم بها مؤسسة الرئاسة يحضرها كوادر شبابية فعالة من الأحزاب والمستقلين».

وتابع : «الدستور المصري والنظام السياسي أوجبا احترام الأحزاب والتأكيد على أهميتها وتشجيع دورها وليس التقليل من شأنها وتهميش دورها حتى وإن كانت هذه الأحزاب غير موجودة وغير فعالة في الشارع المصري، ونحن نعترف بهذا وله أسبابه».

وأضاف: «إذا كان لنا أن نمتدح قيام الرئيس بعقد لقاءات دورية مع الشباب ونثنى على حرصه على ذلك وأيضا على نتائج تلك اللقاءات والمؤتمرات فيجب آلا يكون ذلك على حساب الأحزاب التي تجتهد والكوادر الشبابية التي أعدت».

وزاد «إذا كانت مؤتمرات الشباب نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب فهناك أيضا من المجالس من نجحوا فيما فشل فيه مجلس النواب، فعلى سبيل المثال فقد تصدى المجلس القومي لحقوق الإنسان لقضايا الحقوق والحريات في تقاريره السنوية ولعب دورا يفوق بكثير ما قام به مجلس النواب، كما انتصر المجلس القومي للمرأة لقضايا ومطالب المرأة المصرية، في حين لم يقدم البرلمان نتاجا مرضيا في هذا الشأن، بل قد عالجت مجالس ومؤسسات مجتمعية قضايا معيشية كثيرة لم ينجح البرلمان في التصدي وإيجاد حلول مناسبة لها».

وحسب السادات «كان على رئيس البرلمان طالما أنه يرى الأحزاب على هذا الحال أن يضطلع بدوره ويناقش تلك القضية كإحدى أهم القضايا التي تقع في صلب النظام السياسي بل في تشكيلة المجلس الذي يرأسه فيبدأ البرلمان في مناقشة كيفية تقوية الأحزاب وجذب المواطنين إلى العمل الحزبي من خلال تشريعات جديدة أو تعديلات على قانون الأحزاب وعمل جلسات استماع وتشكيل لجان لاستطلاع الرأي وبحث ما إذا كانت هناك فرصة لتقليل عدد 104 أحزاب من خلال الاندماجات ليكون لدينا عدد أقل كعشرة أحزاب تمثل اتجاهات سياسية مختلفة».

وواصل: « للأسف لم يقم البرلمان بأي من ذلك بل اكتفى بانتقاد الظاهرة دون وضع آليات وأفكار وحلول».

وطالب «نواب الأحزاب في البرلمان بالانتفاض رفضا لمثل هذه التصريحات».

كما طالب، عبد العال بـ«الاعتذار للأحزاب المصرية لما تضمنه حديثه من إساءة بالغة وتقليل من شأنهم وأهمية دورهم في الحياة السياسية المصرية».

كذلك قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن «هجوم عبد العال واتهامه للأحزاب بأنها فشلت في تكوين كوادر سياسية كلام صحيح، والسبب في ذلك هو غياب المناخ الذي يساعد الأحزاب على خلق كوادر سياسية، فالقيود المفروضة شلت حركة الأحزاب».

وأكد، في بيان، أن «قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77 وضع موانع عديدة أمام الأحزاب حتى لا تكون فاعلة سياسيًّا وجاءت ثورة 25 يناير واعتقدنا أن الأمور ستتغير، لكن جاءت القوانين لتزيد القيد مثل قانون التظاهر وغياب الحوار المجتمعي، وهو ما أفسح المجال لأصحاب الأموال لتأسيس أحزاب ملاكي».

وتابع: «البرلمان لعب دورًا رئيسيًّا فيما وصلت إليه حالة الأحزاب بما أقره من تشريعات مقيدة لحرية التعبير والحركة للأحزاب في الشارع المصري».

أما أحمد مشعل، أمين الشباب في حزب «المصريين الأحرار»، فقد علّق على تصريح عبد العال بالقول : «حديث مُحبط للشباب عمومًا، والأحزاب بصفة خاصة؛ رغم دعم الرئيس الدائم لدور الشباب، وتدشين مؤتمر خاص للاستماع إلى رؤياهم «.

وأشار، في بيان، إلى أن «رغم كثرة الأحزاب السياسية، عقب ثورة 2011، فإن غالبية الأحزاب، خاصة المصريين الأحرار، تدعم الدولة المصرية، بدءًا من الثورة، مرورًا بالاستفتاء على الدستور، وانتخاب الرئيس والبرلمان».

وأضاف أنه «وسط زخم الأحداث في البلاد، استطاع الحزب إعداد كوادر شبابية على مستوى الجمهورية، وتكوين أمانات للشباب في المحافظات والمراكز، وهو ما يؤكده وجود شباب المصريين الأحرار الفاعل في كافة المؤتمرات الرئاسية للشباب، وطرح رؤى تساهم في بناء الدولة».