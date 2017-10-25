﻿إنكلترا تطيح بالبرازيل وتلاقي اسبانيا في نهائي مونديال الناشئين

نيودلهي – الأناضول: تأهل المنتخب الإنكليزي، للمباراة النهائية لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة في الهند، وتمكنت من الإطاحة بالبرازيل والتغلب 3/1، في نصف النهائي. وأحرز ثلاثية إنكلترا رايان بروستر في الدقائق 10 و39 و77، فيما جاء هدف البرازيل عن طريق ويسلي ديفيد في الدقيقة 21. وتلتقي انكلترا في النهائي السبت المقبل مع إسبانيا التي هزمت مالي 3/1، في النصف النهائي الآخر

هامبورغ يسجل ثاني أكبر خسائر مالية في تاريخه!

هامبورغ – د ب أ: أعلن هامبورغ الألماني أنه واجه خلال موسم 2016/2017 ثاني أكبر خسائر مالية في تاريخه. وذكر النادي أن خسائره بلغت 13.4 مليون يورو في الموسم الماضي، علما أن أكبر خسارة في تاريخه سجلت خلال موسم 2014/2015 حيث بلغت 16.8 مليون يورو. وتجدر الإشارة إلى أن هامبورغ أفلت بصعوبة من الهبوط من الدرجة الأولى في الموسمين الماضيين. وسجلت إيرادات النادي تراجعا طفيفا حيث تقلصت من 123 مليون يورو إلى 122.1 مليون في الموسم الماضي، لكن النادي يتوقع أن تصل إيرادته في الموسم الحالي إلى 129 مليونا، وهو ما سيكون كافيا لتحقيق التوازن المطلوب بميزانيته. وتجدر الإشارة إلى أن هامبورغ يعيش معاناة كبيرة للحفاظ على سجله كالفريق الوحيد الذي لم يهبط إلى الدرجة الثانية منذ انطلاق الدوري الألماني (بوندسليغا).

فرانكفورت يفتقد جهود تشاندلر لمدة شهرين

برلين – د ب أ: أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني أنه سيفتقد جهود المدافع تيموثي تشاندلر لمدة شهرين إثر الخضوع لجراحة في الركبة. وتعرض اللاعب الأمريكي الدولي البالغ من العمر 27 عاما لتمزق في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بالتعادل مع بوروسيا دورتموند 2/2 السبت الماضي. وشارك تشاندلر في 91 مباراة مع آينتراخت، ويتطلع إلى العودة للملاعب عقب نهاية الاجازة الشتوية للبوندسليغا.

توقيف بطل أوروبا في سباق 5 آلاف متر بسبب المنشطات

مدريد – أ ف ب: أعلنت المحكمة العليا في كتالونيا توقيف العداء الاسباني المغربي الاصل الياس فيفا، بطل اوروبا في سباق 5 آلاف متر، في برشلونة في إطار تحقيقات مرتبطة بالمنشطات. وألقي القبض على فيفا (28 عاما) المولود في المغرب والذي يمثل اسبانيا في المسابقات الدولية منذ 2015، في منزله في منطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في ضواحي العاصمة الكتالونية. ويأتي توقيف العداء ضمن سلسلة من التوقيفات في إطار عمليات تعتبر «جرائم بحق الصحة العامة واللجوء الى العقاقير التي تشكل خطرا كبيرا على الصحة»، بحسب بيان المحكمة. وكان فيفا استغل غياب العداء البريطاني مو فرح في بطولة اوروبا 2016 في امستردام، ليحرز ذهبية سباق 5 آلاف متر.

غرامات بالجملة على التعاون السعودي

الرياض – د ب أ: أصدرت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة قرارات بحق عدد من أندية الدوري. وألزمت محمد بارباع، إداري أهلي جدة، بدفع 20 ألف ريال، لدخوله أرض الملعب، رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي خلال لقاء الفريق أمام الاتحاد. وقررت إيقاف جورج ألبرتو، مساعد مدرب التعاون، مواجهة واحدة، بالإضافة إلى إلزامه دفع عشرة آلاف ريال بعد ارتكابه سلوكا غير رياضي في لقاء الفريق مع الفيصلي. وأوقفت المنسق الإعلامي في التعاون، مباراتين وإلزامه دفع 20 ألف ريال، لمحاولة التهجم على لاعب الفريق المنافس، حرمان عبدالله الدخيل، إداري التعاون، لشهر من المشاركة في أي نشاط بكرة القدم وإلزامه دفع 20 ألف ريال للإساءة الإعلامية.

لاعبو الحراش الجزائري يدخلون في إضراب

الجزائر – د ب أ: قاطع لاعبو اتحاد الحراش الجزائري، المران الذي كان مقررا أمس، احتجاجا على تأخر الادارة في التكفل بتسوية المشاكل المالية. وحضر الجهاز الفني بقيادة التونسي حمادي الدو إلى الملعب، في حين غاب اللاعبون الذين قرروا الدخول في إضراب حتى يلفتوا أنظار الجميع. وأعلن فيصل بن سمرة، رئيس النادي استقالته من منصبه، احتجاجا على تركه يواجه مشاكل النادي وحيدا، في غياب أي مساعدة من بقية أعضاء مجلس الإدارة. وكان حاج بوقاش، قائد الفريق، انتقد بشدة إدارة فريقه لعجزها عن توفير أبسط وسائل العمل، معترفا بأن الوضع داخل الفريق لا يبشر بالخير.

بسكرة الجزائري يتفق مع المدرب بوعراطة

الجزائر – د ب أ: توصل اتحاد بسكرة، الصاعد حديثا للدوري الجزائري، إلى اتفاق مع المدرب رشيد بوعراطة، لتدريب الفريق، خلفا لعمر بلعطوي الذي أقيل السبت الماضي. ويحتل اتحاد بسكرة المركز الرابع عشر، برصيد خمس نقاط. يشار أن بسكرة يعد الفريق الخامس، الذي يغير جهازه الفني منذ انطلاق الموسم، بعد دفاع تاجنانت وشبيبة القبائل واتحاد الحراش واتحاد البليدة.