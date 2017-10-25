﻿فوزنياكي تسحق هاليب في سنغافورة

سنغافورة – رويترز: قدمت كارولين فوزنياكي مباراة شبه مثالية في فوزها على المصنفة الأولى عالميا سيمونا هاليب 6-صفر و6-2 في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في سنغافورة لتحقق الدنماركية انتصارها الثاني في العدد ذاته من المباريات.

واستهلت فوزنياكي (27 عاما) مشاركتها الخامسة في البطولة بالفوز 6-2 و6-صفر على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المجموعة الحمراء يوم الاثنين الماضي وبدت الرومانية هاليب بلا حول ولا قوة أيضا أمام المصنفة الأولى على العالم سابقا. وضمنت فوزنياكي بنسبة كبيرة التأهل للدور قبل النهائي بعدما خسرت أربعة أشواط فقط في مباراتين، أما هاليب فتحتاج للقتال في يوم آخر بعدما استهلت مشوارها في سنغافورة بالفوز على كارولين غارسيا بمجموعتين متتاليتين. وتألقت فوزنياكي هذا الموسم ببطولات رابطة المحترفات لتفوز في 58 مباراة ووصلت إلى سبع مباريات نهائية وفازت بلقب طوكيو الشهر الماضي وحافظت على ثباتها لتفوز مرتين في البطولة الختامية الحالية. ويظهر التصنيف تربع هاليب على القمة بينما تحتل فوزنياكي المركز السادس لكن اللاعبة الرومانية بدت منهارة في المجموعة الأولى التي حسمتها منافستها في 23 دقيقة دون خسارة أي شوط بنسبة نجاح 94 في المئة في الإرسال الأول. وقالت فوزنياكي: «أعتقد أنني لعبت بشكل جيد حقا اليوم وبشراسة ولم أتوقع التفوق بهذه الطريقة في المجموعة الأولى وبدأت أسأل ماذا يحدث؟ هل ألعب حقا بهذا الشكل الرائع؟». وأتيحت أمام وزنياكي فرصة حسم اللقاء بعد مرور ما يزيد على ساعة وحققت الانتصار بفضل ضربة أمامية لتكلل عرضا رائعا. وتلتقي الفرنسية غارسيا مع سفيتولينا بحثا عن أول انتصار لأي منهما في المجموعة.