﻿جيمس يقود كافاليرز الى الفوز على بولز

واشنطن – د ب أ: سجل النجم ليبرون جيمس 34 نقطة و13 تمريرة حاسمة ليقود كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على ضيفه شيكاغو بولز 119/112 ضمن للمحترفين.

وأحرز كيفن لاف 20 نقطة و12 متابعة لكافاليرز وصيف البطل في الموسم الماضي، وأضاف زميله دوين ويد 11 نقطة إثر مشاركته من مقعد البدلاء. وكان جاستن هوليداي أبرز عناصر شيكاغو بولز وسجل للفريق 25 نقطة وأضاف زميله لاوري ماركانن 19 نقطة، لكن الفريق مني بالهزيمة الثالثة خلال أول ثلاث مباريات بالموسم لتستمر معاناته في مجموعة المنطقة الشرقية. وسجل غايلن براون 23 نقطة وأضاف جايسون تاتوم 22 نقطة ليقودا بوسطن سيلتكس إلى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 110/89 .كذلك قدم كيفن ايرفينغ عرضا مقنعا وسجل 20 نقطة وسبع تمريرات حاسمة لسيلتكس وأضاف زميله آل هورفورد 13 نقطة و13 متابعة، بينما كان إينيس كانتر الأبرز في نيكس مسجلا 16 نقطة و19 متابعة. وتغلب أورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 125/121 وإنديانا بيسرز على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 130/107 وبورتلاند تريل بليزرز على نيو أورلينز بيليكانز 103/93 ولوس أنجليس كليبرز على يوتا جاز 102/84 .