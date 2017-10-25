﻿سامورا: استعدادات المونديال القطري تسير بشكل جيد ونتوقع بطولة رائعة

الدوحة – د ب أ: أعربت فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اعتقادها بأن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 تسير طبقا للخطة الموضوعة.

وأوضحت أنه لا يوجد سبب يدعو للتشكيك في أن مونديال 2022 سيكون بطولة متميزة. وتحدثت المسؤولة السنغالية السابقة في منظمة الأمم المتحدة، عن استعدادات قطر للمونديال وعن الوضع الجيوسياسي الإقليمي وأثنت على التطور الملحوظ في رعاية شؤون العمال. وأشارت إلى أن مونديال 2022 في قطر سيكون مصدر إلهام لكل من يتقدم لاستضافة بطولات عالمية في المستقبل عبر الاجتهاد في العمل والتخطيط لأن تترك البطولات إرثا مستداما. وعن سير العمل في مواقع المونديال القطري قبل خمس سنوات على البطولة، قالت: «أعتقد أن المشاريع تجرى كما هو مخطط لها من ناحية البنية التحتية. استاد خليفة الدولي أحد الاستادات الرئيسية التي تم تدشينها في أيار/ مايو الماضي. ومن خلال زياراتنا واجتماعاتنا مع اللجنة المحلية المنظمة، لا يوجد لدينا أي سبب يدفعنا للتشكيك في أن هذه البطولة ستكون رائعة بامتياز. نواصل العمل جنبا إلى جنب مع اللجنة المحلية المنظمة لمتابعة تطورات الوضع الجيوسياسي في المنطقة. خمس سنوات تفصلنا عن هذه البطولة، أثق بأنه عندما يحين وقت افتتاح البطولة، سيتم إيجاد حل لهذا الوضع. نشجع أيضا جهود الوساطة التي يبذلها بعض قادة العالم وإن كان لكرة القدم أي دور لتؤديه، فهو يتمثل في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وإنه لمن دواعي سرورنا أيضا أن نساهم في ذلك». ومن المقرر أن يشهد العام المقبل الانتهاء من إنجاز استادين من المرشحة لاستضافة البطولة، فيما ستجهز جميع الاستادات في عام 2020 .

وعن مدى أهمية إنجاز هذه المنشآت في الوقت المحدد للفيفا، قالت سامورا: «أعرف من خلال تجارب سابقة أنه حتى اليوم الذي يسبق موعد إقامة البطولة تظل هناك أشياء يجب تنفيذها. وأعتقد من واقع التجربة التي شهدناها في روسيا أن إنجازها في وقت مبكر يضفي كثيرا من القيمة لكأس العالم. هذا يمكن الدول المضيفة من إنهاء جميع الأعمال اللازمة». وعن الآثار التي قد تحملها البطولة للمنطقة بصفتها أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط، أوضحت سامورا: «كرة القدم أحد أكبر الأدوات التي توحد الشعوب. يمكنك من خلال كرة القدم بناء الجسور وجمع المجتمعات على أرض واحدة. دورنا في الفيفا يتمحور حول تطوير كرة القدم والتمكين للعبها في كل مكان في العالم. وروسيا والشرق الأوسط لا تستثنيان من ذلك. لدينا 211 اتحاد محلي عضو في الاتحاد الدولي وستة اتحادات قارية. يجب أن نكون عادلين تجاه كل اتحاد، وأن نحاول ألا نظهر الفيفا على أنها منظمة تركز على قارتين أو ثلاثة فقط. علينا أن نذهب إلى كل مكان يوجد فيه أشخاص يهتمون بكرة القدم».