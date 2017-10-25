﻿الخليفي بعد استماع المدعي السويسري إليه: «ليس لدي ما أخفيه»!

بيرن – أ ف ب: أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة «بي ان» الاعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، انه «ليس لدي ما أخفيه»، بعد الاستماع اليه أمس من مكتب المدعي العام السويسري، في إطار تحقيق بفساد حول منح حقوق بث كأس العالم لكرة القدم.

وقال في تصريحات مقتضبة بعد جلسة الاستماع في بيرن: «طلبت أن آتي الى سويسرا لتقديم ايضاحاتي. أنا في تصرف المدعي العام في حال أراد رؤيتي مجددا. قدمت (الى سويسرا) مطمئن البال، وأغادر مطمئن البال جدا». ويشتبه في أن الخليفي دفع رشى لجيروم فالكه، الأمين العام السابق للفيفا، على هامش عملية المنافسة على الحصول على الحقوق الإعلامية لنسختي كأس العالم عامي 2026 و2030. ونفى الخليفي ومجموعته الإعلامية كل الاتهامات الموجهة له. وبدأت سلطات الإدعاء أيضا إجراءات جنائية ضد فالكه ورجل أعمال لم يجر الإعلان عن هويته، بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام في وقت سابق من الشهر الجاري. وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 آذار/ مارس 2017 وأشرف على عملية «منسقة» أجريت في آن واحد في فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا. في الجزء الفرنسي، في 12 أكتوبر الجاري، تمت مداهمة المكاتب الباريسية للقناة القطرية بين سبورتس من قبل مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية. وفي اليوم التالي، فتشت الشرطة الإيطالية فيلا في سردينيا تقدر قيمتها بـ7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن «يشكل وسيلة الفساد التي استخدمها ناصر الخليفي مع جيروم فالكه للحصول على حقوق النقل التلفزيوني» المجرَمة. ولم يتحدث الخليفي علنا منذ 12 اكتوبر ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام. وكان محاميه فرانسيس شباينر أعلن الاربعاء الماضي ان موكله «رغب في ان يتم الاستماع إليه سريعا من مكتب المدعي العام السويسري». وقال متحدث باسم المجموعة الإعلامية ان «الشروط المالية كانت الاكثر فائدة للفيفا»، في العقد الذي يغطي بث المونديال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وبالتالي فهذه الحجة هي التي سيعرضها الخليفي في بيرن «نافيا كل فساد» بحسب ما كرره محاميه شباينر. وسبق للقضاء السويسري الاستماع الى فالكه ودافع أيضا عن أي جريمة أو خرق للقانون. وقال الفرنسي البالغ 57 عاما، والموقوف 10 اعوام عن ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم من الفيفا في قضايا اخرى: «لم أتلق أي شيء من ناصر». ولا يتابع الخليفي فقط من القضاء السويسري. فالقضاء الداخلي للفيفا الذي اوقف فالكه 10 اعوام، اكد انه فتح في 13 اكتوبر تحقيقا اوليا بحق رئيس «بي ان» ميديا. هيئة رياضية أخرى تهتم بالخليفي لأسباب أخرى هذه المرة. فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق منذ نهاية سوق الانتقالات الصيفية إذا كان باريس سان جرمان خرق قوانين اللعب المالي النظيف بعد صفقتيه القياسيتين للتعاقد مع نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو ومهاجم موناكو كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو. وينص قانون اللعب المالي النظيف على أنه لا يجوز للنادي أن ينفق أكثر مما يكسبه، حتى إذا كان مدعوما من مساهم غني، مثل قطر، مالكة سان جرمان من خلال صندوق استثمار منذ صيف 2011.