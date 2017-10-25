﻿الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعبر سامبدوريا ويعتلي الصدارة مؤقتا

روما – د ب أ: اعتلى إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا 3/2 في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ورفع الإنتر رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الذي تراجع للمركز الثاني، لكن لا يزال بإمكانه العودة للصدارة عبر الفوز على مضيفه جنوه. وتجمد رصيد سامبدوريا عند 17 نقطة ليبقى في المركز السادس. وافتتح المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار التسجيل للإنتر في الدقيقة 18 ثم تكفل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و54. ويحتل إيكاردي المركز الثاني في قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفا خلال عشر مباريات بفارق هدفين خلف تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو. وسجل المهاجم البولندي الشاب ديفيد كوفناسكي والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا هدفي سامبدوريا في الدقيقتين 64 و85. وحقق الإنتر فوزه الثامن هذا الموسم مقابل تعادلين وبدون أي هزيمة، فيما خسر سامبدوريا للمرة الثانية مقابل خمسة انتصارات وتعادلين وتتبقى له مباراة مؤجلة مع روما. وقال إيكاردي قائد الإنتر: «لست سعيدا بالجزء الأخير من المباراة، حزين أيضا بسبب حرمان القائم لي من التسجيل، كان بإمكاني اللعب بشكل أفضل، لا يمكننا المخاطرة بإمكانية التعادل في مباراة مثل هذه». وأضاف: «ندرك قيمة فريقنا ونعرف إمكانياتنا جيدا، لدينا فريق هائل وجهاز فني رائع ونريد أن نواصل التطور».