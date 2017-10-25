﻿زيدان: لا نركز في مواجهة جيرونا على الأجواء السياسية

مدريد – د ب أ: قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إنه لا يخشى مواجهة جيرونا المرتقبة يوم الأحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان إن فريقه سيحل ضيفا على جيرونا «لخوض مباراة كرة قدم فقط» في إشارة إلى ابتعاده والفريق عن الأجواء السياسية التي قد تصطبغ بها المباراة. وتقام المباراة وسط إجراءات أمنية مكثفة خشية أي استقبال عدائي من جماهير جيرونا تجاه لاعبي الريال في ظل التأييد الهائل من جيرونا لمطالب استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا. وقال زيدان: «سنخوض مباراة كرة قدم. سنحظى بالتأمين كالمعتاد. نفكر فقط في الاستعداد للمباراة كالمعتاد ولا نفكر في ما يمكن أن يحدث. إنها مباراة في كرة القدم». وخلال الأيام القليلة الماضية، بعث الإسباني جوسيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي بالعديد من الرسائل السياسية التي توضح تأييده لعملية استقلال إقليم كتالونيا. ولدى سؤال زيدان عن هذه الرسائل، تجنب المدرب الفرنسي الحديث بهذا الشأن، وقال: «لا يمكنني التعليق على ما يقوله غوارديولا أو أي شخص… ما أريده هنا هو التحدث عن كرة القدم».