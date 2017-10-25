﻿انتصارات للسيتي ويونايتد وأرسنال وليستر في الصف الثاني… وإقصاء بالاس

لندن – رويترز: أخفق مانشستر سيتي في هز الشباك لمدة 120 دقيقة أمام ولفرهامبتون المنافس في الدرجة الأولى قبل أن يفوز 4-1 بركلات الترجيح ليتأهل لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الانكليزية.

ولم يستطع أي فريق آخر إيقاف أهداف فريق بيب غوارديولا الغزيرة هذا الموسم، إذ سجل متصدر الدوري الممتاز 42 هدفا في 13 مباراة بجميع المسابقات. لكن السيتي، الذي كان يسعى لتحقيق رقم قياسي للنادي بالفوز في 12 مباراة متتالية، وجد ندا له في متصدر الدرجة الأولى ويجب عليه توجيه الشكر إلى الحارس كلاوديو برافو الذي أبقاه في المباراة قبل التفوق بسهولة بركلات الترجيح حيث سجل سيرجيو أغويرو الركلة الحاسمة. وأشرك الفريقان لاعبين اثنين فقط من تشكيلتيهما التي لعبت في بداية الأسبوع في الدوري وهو شيء معتاد، إذ أجرى 12 فريقا في ست مباريات 99 تغييرا في المجمل. وأجرى مانشستر يونايتد حامل اللقب ثمانية تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام هدرسفيلد السبت، لكنه تفوق بسهولة على سوانزي 2-صفر بفضل هدفين سجلهما جيسي لينغارد. وقال المدرب جوزيه مورينيو الذي انتقد فريقه بعد هزيمته في الدوري: «روح اللاعبين كانت جيدة». وأشرك آرسين فينغر مدرب أرسنال تشكيلة مختلفة تماما عن تلك التي واجهت ايفرتون الأحد، ويجب أن يشكر البديل ايدي نيكيتيا على فوزه 2-1 بعد وقت إضافي على نوريتش المنافس أيضا في الدرجة الأولى. وأحرز اللاعب البالغ 18 عاما، هدفين، أحدهما من أول لمسة له في اللقاء بعد 15 ثانية من اشتراكه في الدقيقة 85. وهذا أول هدف يتم تسجيله عن طريق لاعب ولد بعد تولي المدرب الفرنسي قيادة ارسنال. وأضاف نكيتيا الهدف الثاني بعد ست دقائق من الوقت الإضافي لينجح ارسنال، الذي تأخر بهدف سجله جوش ميرفي في الدقيقة 34، في التفوق أخيرا على الأداء الحماسي للفريق الزائر. ووجه بريستول سيتي ضربة أخرى إلى كريستال بالاس متذيل ترتيب الدوري الممتاز ومدربه روي هودجسون بعدما سحقه 4-1. وعانى هودجسون من فترة سيئة في قيادة بريستول عام 1982، وواجه ليلة بائسة أخرى في عودته لناديه القديم بعد 35 عاما ليحقق بريستول ثالث انتصار على أحد فرق الدوري الممتاز هذا الموسم ويتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ 1989. وحقق مايكل أبلتون مدرب ليستر المؤقت انتصاره الثاني في مباراتين عندما عوض فريقه تأخره ليهزم ليدز 3-1 بأهداف كليتشي ايهيناتشو وإسلام سليماني ورياض محرز. وهز كالوم ويلسون الشباك بعد عودته من إصابة طويلة ليتغلب بورنموث 3-1 على ميدلزبره ويبلغ دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخه.