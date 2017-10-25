﻿الحيوانات تغار أيضا على أزواجها

لندن ـ «القدس العربي»: هل تعلم أن الحيوانات أيضا تغار على شركائها؟ ففي دراسة حديثة كشف علماء عن أن الحيوانات لديها حس الغيرة القوي على شركائها من الأزواج. بحيث لديها ردود فعل مماثلة لتلك التي تصيب الإنسان في ما يخص الغيرة والحب.

ونشر موقع «سيكولوجي توداي» إن الغيرة تتقاطع مع النشاط العصبي في مناطق الدماغ المرتبطة بالزواج والألم الاجتماعي والعلاقات القائمة، وبعد أن قام علماء في جامعة كاليفورنيا بإجراء أبحاث على قردة ذكور وتبيان نشاط أدمغتها من خلال التصوير الشعاعي، أثناء وجودها من شركاء يهددون علاقتها مع أزواجها، تبين أن الغيرة أيضا موجودة بوفرة لدى الحيوانات.

وتوصلت الدراسة إلى أن «4 من مئة من أنواع الثدييات هي أحادية اجتماعيا لا تقبل تقاسم شريك حياتها». وتم إجراء التجارب على بعض أنواع القرود الذكور، ولاحظ العلماء أنها تصاب بهيجان واضح عند الانفصال عن الأنثى مع ارتفاع في مستويات التوتر. وعند منحه الفرصة، فإن الذكر سيعزل جسديا شريكة حياته ويمنعها من التفاعل مع ذكر آخر إذا أظهر الأخير رغبة جنسية تجاهها.