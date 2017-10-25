﻿انتحر مباشرة عبر «فيسبوك»

لندن ـ «القدس العربي»: في شريط فيديو مروع، انتحر رجل تركي بعد أن اختارت ابنته الزواج من شخص من دون موافقته.

ووفق صحيفة «دايلي ميل» فإن أيحان أوزون، البالغ من العمر 54 عاما، نشر شريط فيديو مباشر على «فيسبوك» وهو يطلق الرصاص مباشرة على رأسه، متوجها قبلها بالحديث إلى عائلته ويلقي باللائمة عليهم لأنهم هم من تسببوا في حزنه هذا.

وقبل أن يطلق الرصاص على رأسه، في حدث مفجع، قال: «وداعا أنا ذاهب. اعتنوا بأنفسكم» ثم عد للثلاثة وأطلق النار. وقال إن عائلته لم تتصل به حين خطبت، اتصلوا به في اللحظة الأخيرة وقالوا له تعال واحتفل معنا.