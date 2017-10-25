﻿الصين: إطلاق تجريبي للنقل السريع على السكك الحديد من دون سائق

بكين ـ الأناضول:أعلنت الصين الأربعـــاء، بدء أولى الرحلات التجريبية لأول نظام نقــــل سريع أوتوماتيكي من دون سائق للركاب على السكك الحديد في مدينة تشـــــوتشو في مقاطعة هونان في وسط الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن «نظام النقل السريع الأوتوماتيكي يسمح للمركبات الكهربائية بالسير على قضبان السكك الحديد، ويعتبر نظامًا مدمجًا بمزايا الحافلات والقطارات والترام».

وأضافت أن «طول المركبات تبلغ 32 مترًا بثلاث عربات، وتصل أعلى سرعتها إلى 70 كيلومترًا في الساعة، وتستطيع أن تنقل 300 راكب فى الرحلة الواحدة، كما أنها مجهزة بحساسات تمكنها من قراءة أبعاد الطريق». وحسب الوكالة «من المتوقع أن تدخل المركبات ذات الثلاث عربات إلى الخدمة الدائمة في الصين بداية من العام المقبل».

وأشارت إلى أن المركبات الجديدة تم تطويرها في فرع بحثي لمجموعة «سي أر أر سي تشوتشو» للقطارات، التي تنتج أجزاء رئيسية للقطارات الفائقة السرعة الصينية.

وأوضحت المجموعة أن «تكلفة النظام تشكل 20٪ من نظيرتها لنظام الترام التقليدي، حيث بلغت 150 مليون يوان (نحو 22.6 مليون دولار أمريكي) حتى 200 مليون يوان، لكل كيلومتر من المسافة».