﻿ألمانيا تُشٌّغل أول حافلة صغيرة من دون سائق

باد بيرنباخ (ألمانيا) ـ أ ف ب: قدمت شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان «الأربعاء أول حافلة صغيرة من دون سائق تتنقل في أزقة منتجع استجمام لنقل الزبائن إلى محطة القطارات.

وأجرت هذه الحافلة الكهربائية المستقلة التي تتسع لـ 12 راكبا أول رحلة لها في منتجع باد بيرنباخ للاستجمام في بافاريا (الجنوب).

وتسمح رحلاتها المكوكية التي تستغرق 8 دقائق بتوصيل الزبائن بالمجان من المجمع إلى وسط المدينة، حسب ما كشفت عنه «دويتشه بان».

وقال ريتشارد لوتس رئيس «دويتشه بان» الذي شارك في أول رحلة لهذه المركبة التي طورتها شركة «إيزي ميل» الفرنسية «دخلنا من الباب العريض في حقبة جديدة للمواصلات العامة».

واعتبارا من العام المقبل، تعتزم شركة السكك الحديد الألمانية التي فتحت فرعا مخصصا لوسائل النقل الكهربائية والمستقبلية تحت اسم «إيوكي» اختبار حافلتها الصغيرة هذه في عدة مدن ألمانية، من بينها هامبورغ (الشمال).

ومن شأن هذه المركبات أن تستخدم سيارات أجرة خاصة على المدى الطويل لاصطحاب الزبائن من منازلهم وإيصالهم إلى المحطات.

وكثيرة هي المدن التي تستثمر في الوسائل المستقلة للنقل العام في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وقد اعتمدت باريس وليون ولاس فيغاس نماذج من هذا القبيل على نطاق ضيق.