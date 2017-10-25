وزير الدفاع الروسي يوقع مع نظيره القطري اتفاقية تعاون عسكري

“القدس العربي”- (وكالات): وقع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري.

وقال بيان لمديرية التوجيه المعنوية بوزارة الدفاع القطرية، إنه تم “التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري التقني، ومذكرة تفاهم متعلقة بالدفاع الجوي، وعقد قانوني يتعلق بالشروط العامة للتوريدات العسكرية”.

وأشار البيان إلى أن الطرفان بحثا خلال اجتمعهما بالدوحة، “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتطوير القدرات في جميع المجالات”.

كما ناقش الوزيران “آخر المستجدات التي توصل لها التقنيون، فيما يتعلق بمجال الدفاع وتبادل الخبرات والدورات التدريبية العسكرية”.

وبحثا الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة وآخر تطوراتها، وفي مقدمتها الأزمتين الخليجية والسورية، كما استعرض الطرفان جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب البيان ذاته.

وفي وقت لاحق، استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في قصر “البحر” بالدوحة.

وجرى خلال المقابلة “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون في المجال العسكري، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتناول الطرفان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الخليجية وانعكاساتها على الأمن الإقليمي.

ووصل وزير الدفاع الروسي، الأربعاء، إلى قطر في زيارة رسمية (لم تعلن مدتها)، تعتبر الأولى من نوعها، حسب وسائل إعلام روسية.‎

يأتي ذلك في ظل أزمة تعصف بالخليج، بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.