‎”طيران الإمارات” تخضع رحلاتها الجوية إلى أمريكا لإجراءات أمنية إضافية

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت شركة طيران الإمارات (حكومية)، أن جميع رحلاتها الجوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ستخضع لإجراءات أمنية إضافية اعتبارا من الخميس.

وقالت الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة تأتي في أعقاب إصدار الحكومة الأمريكية توجيهات أمنية جديدة.

وتسير طيران الإمارات، وهي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، يوميا من دبي رحلات إلى 12 مدينة أمريكية بما في ذلك نيويورك وواشنطن ولوس أنجليس.

وقال متحدث رسمي باسم طيران الإمارات “تتطلب التوجيهات الجديدة خضوع المسافرين من دبي إلى الولايات المتحدة لمقابلات عند مكاتب إنهاء إجراءات السفر وعند بوابات الصعود إلى الطائرة للمسافرين العابرين (الترانزيت)”.

وأضاف المتحدث “تضاف هذه الإجراءات إلى تلك المتبعة حالياً عند بوابات الصعود إلى الطائرات بما في ذلك المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية”.

وتابع “يتعين على المسافرين الحضور إلى المطار مبكرًا لإنهاء جميع الإجراءات في الوقت المحدد عند السفر إلى الولايات المتحدة عبر مطار دبي”.

وخلال وقت سابق من العام الجاري، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا على المسافرين من دول شرق أوسطية وعربية، بمنعهم حمل الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة في المقصورة الرئيسية، قبل أن ترجع عن قرارها.

وتتخذ “طيران الإمارات” من مطار دبي الدولي مقراً لها ومركزاً لعملياتها، وتقوم بتقديم خدماتها إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.