مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت البحرية الأمريكية الأربعاء أن مدمرة أمريكية قدمت المساعدة لسفينة صيد إيرانية بعدما هاجمها قراصنة قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى أن التدخل تم بناء على طلب من طهران.

وقالت البحرية في بيان إن خفر السواحل الإيرانية اتصل بالقيادة البحرية الأمريكية في البحرين لابلاغها عن تعرض سفينة صيد إيرانية لهجوم من قبل قراصنة اثناء ابحارها جنوب جزيرة سقطرى اليمنية، وقد طلب من القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة لمكافحة القرصنة التدخل لمساعدة سفينة الصيد وطاقمها.

واضاف البيان أن المدمرة الأمريكية “يو اس اس هاورد” توجهت إلى المكان ترافقها السفينة اليابانية “جي اس اماغيري” وقد عمد فريق التدخل في المدمرة الأمريكية إلى “تقديم الماء والغذاء، واجرى عمليات تصليح، وقدّم المساعدة الطبية لثلاثة بحارة مدنيين جرحى” ايرانيين.

وتتهم واشنطن باستمرار طهران بالوقوف خلف استفزازات وتحرشات تقوم بها سفن حربية إيرانية ضد سفن عسكرية أمريكية اثناء عبورها مضيق هرمز، في حوادث كادت أن تؤدي إلى مواجهات.

وفي نهاية نيسان/ أبريل الماضي أطلقت سفينة حربية أمريكية قنبلة ضوئية لتحذير زورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج اقترب منها بسرعة كبيرة. وفي كانون الثاني/ يناير أطلقت مدمرة اميركية طلقات تحذيرية باتجاه اربعة زوارق تابعة للحرس الثوري بعدما اقتربت منها بسرعة كبيرة.