نيويورك.. وقفة احتجاجية رافضة لوجود الأوركسترا الفيلارمونية الإسرائيلية

“القدس العربي”- وكالات: شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، وقفة احتجاجية رافضة لوجود فرقة الأوركسترا الفيلارمونية الإسرائيلية، بالمدينة.

وبحسب مراسل الأناضول، نظم الوقفة العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، الرافضين لاحتلال الأراضي الفلسطينية، أمام قاعة ” كارنيجي” الشهيرة للاحتفالات بنيويورك.

وقام المحتجون بعزف قطعة موسيقية حملت عنوان “موسيقى ضد الاحتلال”، كرد فعل رافض لوجود الأوركسترا الإسرائيلي.

وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها عبارات رافضة لوجود الأوركسترا، من قبيل “قاطعوا الأوركسترا الفيلارمونية الإسرائيلية”، و”بدون عدالة لن يكون هناك فيلارموني”.

وفي حديث للأناضول على هامش الفعالية، قال الناشط الحقوقي، باتريك كانورس، إن الأوركسترا المذكورة، “تدعم العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، كما أنها تخدم إسرائيل بكونها سفير ثقافي لها”.

أما ريهام البرغوثي، التي أطلقت حملة لتطبيق عقوبات على إسرائيل بسب سياسات الاحتلال التي تتنتهجها، فقالت للأناضول إن الفرقة الإسرائيلية “شريك لدولتها في الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين”.