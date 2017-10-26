البرلمان البرازيلي يصوت ضد التحقيق مع الرئيس تامر في قضايا فساد

“القدس العربي”- وكالات: رفض البرلمان البرازيلي الأربعاء تحركات لرفع الحصانة عن الرئيس ميشيل تامر من أجل المثول أمام القضاء في قضايا فساد.

وانحاز البرلمان إلى تامر بـ251 صوتا لصالحه، مقابل 231 صوتا ضده، خلال جلسة بثتها على الهواء محطة “جلوبو نيوز″.

وكان تامر قد نجا من تصويت أول على خلفية اتهامات ذات صلة بقضايا فساد في آب/ أغسطس، عندما رأى البرلمان أنه لا حاجة للتحقيق فيها.

وفي وقت سابق أمس، نقل تامر إلى مستشفى عسكري في برازيليا حيث خضع لفحوصات وعلاج، وغادر المستشفى بعد سبع ساعات.

واتهم تامر في حزيران/ يونيو بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركات تعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالحها لدى هيئة تنظيم التنافسية في البلاد.

وتولى تامر، وهو سياسي من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة أواخر آب/ أغسطس الماضي، بعد عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.