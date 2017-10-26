الداخلية المصرية تعلن إحباط هجوم “إرهابي” في سيناء ومقتل مسلحين إثنين

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأربعاء، مقتل مسلحين اثنين، وإصابة آخر، في إحباط الأمن “هجومًا إرهابيًا”، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مسؤول أمني.

وأفاد مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة (عادة لا يُذكر اسمه)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، بـ”مقتل إرهابيين إثنين وإصابة آخر فى إحباط هجوم إرهابي بمدينة العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء)”.

وقال المسؤول إن “القوات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الساحلي بالعريش، نجحت مساء الأربعاء، في التصدي لمحاولة هجوم خمسة أشخاص مسلحين، وذلك عقب قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات”.

وأضاف “القوات بادرت بإطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع إثنين منهم وإصابة آخر، وإجبار الآخرين على الفرار بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لموقع الحادث”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 23.35 تغ، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من مصدر مستقل بشأنه.

وهذا الحادث هو الأول الذي تواجهه الداخلية منذ حادث الجمعة الماضي، حيث قُتل 16 شرطيًا وأصيب آخرون، فضلاً عن مقتل وإصابة 15 “إرهابيًا” بمنطقة الواحات، غربي البلاد في تبادل إطلاق نار، وفق حصيلة رسمية.

ومؤخرًا أعلنت مصر تمديد حالة الطوارئ بعموم البلاد، وتمديد حالة حظر التجول في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش بمحافظة شمال سيناء، لمدة 3 أشهر تنتهي في 10 يناير/ كانون ثان المقبل.