الأكراد يعلنون عن هجوم للقوات العراقية على مواقع لهم في شمال البلاد
Oct 26, 2017
بغداد- (أ ف ب): اتهمت السلطات الكردية الخميس القوات العراقية بشن هجوم ضد مواقع لمقاتليها قرب الحدود التركية في شمال البلاد.
وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان إنه “عند الساعة السادسة صباحا (3,00 ت غ) قصفت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران مواقع البشمركة من جبهة زمار شمال غرب الموصل مستخدمة المدفعية الثقيلة”.
هل مازال عند الأكراد الشك أن عليهم الرجوع إلى خطوط ما قبل الغزو الأمريكي 2003 .وهم الآن يدفعون ثمن استغلال الغزو الأمريكي للتمدد و نهب كل منشات عسكرية والغير عسكرية للجيش العراقي التي كانت موجودة في مناطق تمددهم.. لأن كل ما بُني على باطل فهو باطل…