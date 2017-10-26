الأكراد يعلنون عن هجوم للقوات العراقية على مواقع لهم في شمال البلاد

بغداد- (أ ف ب): اتهمت السلطات الكردية الخميس القوات العراقية بشن هجوم ضد مواقع لمقاتليها قرب الحدود التركية في شمال البلاد.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان إنه “عند الساعة السادسة صباحا (3,00 ت غ) قصفت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران مواقع البشمركة من جبهة زمار شمال غرب الموصل مستخدمة المدفعية الثقيلة”.