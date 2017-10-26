مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة ضد حزب الله

“القدس العربي”- وكالات: أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، حزمة عقوبات جديدة، تستهدف الأشخاص والحكومات التي توفر الدعم المالي والعسكري لحزب الله اللبناني.

وجرى التصويت، الأربعاء، على ثلاثة مشاريع قوانين مختلفة في مجلس النواب شفهيًّا وأقرها جميع النواب الحاضرون في الجلسة.

وبناء عليه فقد مهد مشروع القانون رقم 3329 لدخول الأشخاص والحكومات التي تقدم دعمًا ماليًّا أو عسكريًّا لحزب الله، قائمة العقوبات، فيما أدان المشروع رقم 3342 استخدام حزب الله المدنيين دروعًا بشرية في بعض المناطق.

أما المشروع رقم 359 فدعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس الخميس على مشروع قانون آخر لفرض عقوبات على إيران بشأن برنامجها الصاروخي الباليستي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي هدّد في استراتيجيته الجديدة التي أعلنها مؤخرًا، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة “عيوبه”، متوعدًا بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.