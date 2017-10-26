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جيش الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

Oct 26, 2017

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“القدس العربي”- وكالات: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية خلال ساعات ليلة الأربعاء/الخميس.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب “إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلا إداريا بدون محاكمة و12 نائبا من المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.

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