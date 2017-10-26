كيم جونغ اون يتمنى للرئيس الصيني “النجاح الكبير”

سيول- (أ ف ب): تمنى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون للرئيس الصيني شي جينبينغ “النجاح الكبير” في رسالة تهنئة تتسم بالفتور، بعد مؤتمر تاريخي للحزب الشيوعي رسخ زعامة الرئيس الصيني.

وقدم كيم في رسالته لشي “التهاني المخلصة” بعد انتخابه لولاية ثانية امينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الخميس.

والرسالة التي وجهت الاربعاء “اعربت عن القناعة في أن العلاقات بين الحزبين والدولتين ستتطور بما هو في مصلحة شعبي الدولتين”، وفق الوكالة الحكومية.

لكن الرسالة الرسمية القصيرة التي لم تتعد الأربع جمل، كانت على نقيض واضح للمديح الذي وجهه كيم للرئيس الصيني وبلاده عندما تولى شي الحكم قبل خمس سنوات.

توترت العلاقات بين الدولتين الجارتين في السنوات الاخيرة بعد قيام كوريا الشمالية بعدد من التجارب النووية والصاروخية رغم معارضة بكين، حليفها الدبلوماسي الوحيد وشريانها الاقتصادي.

في 2012 وصف كيم الدولتين بـ”الجارين الصديقين تربطهما نفس الجبال والانهر” والعلاقات الثنائية “بالثروة الثمينة المشتركة المرتبطة بالحكمة وجهود قادة الاجيال الاكبر سنا”.

وامتنعت بكين عن فرض عقوبات قاسية تتسبب في زعزعة الوضع السياسي في كوريا الشمالية بسبب مخاوف من أن يؤدي انهيارها إلى تدفق اللاجئين عبر الحدود المشتركة، ما سيضع الجيش الأمريكي على ابواب الصين.

لكن في مؤشر على انزعاجها من نظام الدولة المجاورة الذي لا يمكن التكهن بأفعاله، أوقفت بكين جميع وارداتها من الفحم من كوريا الشمالية في وقت سابق هذا العام، وصوتت لصالح عقوبات أمريكية جديدة فرضت على بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة.