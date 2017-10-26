ماتيس يؤكد: الولايات المتحدة تسعى إلى “حل سلمي” مع كوريا الشمالية

“القدس العربي”- وكالات: أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن واشنطن تسعى إلى “حل سلمي” مع كوريا الشمالية، وذلك قبيل زيارة إلى شبه الجزيرة المقسمة ووسط تفاقم التوتر ازاء تهديدات بيونغ يانغ النووية.

وقامت كوريا الشمالية في الأشهر القليلة الماضية بتجربتها النووية السادسة واطلقت صاروخين بالستيين، ما أثار حربا كلامية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ اون.

لكن ماتيس الذي وصل إلى تايلاند الخميس عقب اجتماع بنظرائه في “رابطة دول جنوب شرق آسيا” (آسيان) في الفيليبين، قال إن واشنطن “ليست مسرعة نحو الحرب” وانها تبحث عن حل دبلوماسي.

وقال ماتيس “هل نمتلك حلولا عسكرية للدفاع في حال تعرضنا لهجوم، أو تعرض حلفاؤنا لهجوم؟ طبعا لدينا”، مضيفا “لكن الجميع يسعون لحل سلمي”.

وفي أعقاب محادثات ماتيس مع نظيريه الكوري الجنوبي والفيليبيني على هامش المنتدى الأمني في مانيلا، قال الوزراء إن برنامج الاسلحة النووية والصاروخية لبيونغ يانغ يمثل “تهديدا غير مسبوق وخطيرا”، وتعهدوا تكثيف الضغوط الدبلوماسية على النظام.

ويقوم ماتيس بجولة آسيوية تشمل سيول التي يصلها الجمعة لإجراء محادثات دفاعية سنوية قبيل زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي ترامب إلى كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وسيكون التركيز منصبا على الرسالة التي سيوجهها ترامب الى نظام الشمال الانعزالي.

وتسببت تصريحات أدلى بها ترامب مؤخرا وفيها ان “شيئا واحدا سينجح” مع الشمال، في اثارة مخاوف من نزاع محتمل.

لكن حتى بعض مستشاري ترامب قالوا إن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة عندما تكون بيونغ يانغ قادرة على القيام بقصف مدفعي على سيول التي تبعد نحو 50 كلم فقط عن الحدود المحصنة، والبالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.