مارادونا: كنت أمثل الرياضة الإماراتية في حفل الفيفا

(د ب أ): أكد دييغو مارادونا مدرب فريق الفجيرة أنه كان يمثل الرياضة الإماراتية وليس الكرة الأرجنتينية عندما صعد على منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتتويج الأفضل في العالم بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال مارادونا، في تصريح إلى صحيفة “الاتحاد” الإماراتية: “الأرجنتين مثلها رئيس الاتحاد بينما أعتبر نفسي ممثلا لاتحاد الكرة الإماراتي وشعب الإمارات بشكل عام لأنني واحد منهم”.

وأضاف: “تحدثت مع الكثيرين في الفيفا، بمن فيهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عن الكرة الإماراتية وتجربتي، التي أريد تنفيذها من خلال وجودي على رأس الجهاز الفني لفريق الفجيرة. لا أبالغ عندما أقول إنني أصبحت في الوقت الراهن واحدا من أصحاب اتخاذ القرار في الفيفا بحكم العلاقة التي تربطني مع إنفانتينو ورغبة هذا الرجل في أن يمنح للاعب كرة القدم حقه في اللعبة بخلاف من سبقوه في رئاسة هذا الصرح العالمي الكبير”.

وقال: “لابد أن يشعر لاعبو الفجيرة بالفخر بأن مدربهم هو من يتوج نجوم العالم. وبالتالي، أطالبهم خلال الفترة المقبلة بأن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق حلمهم بالعودة مجددا إلى دوري الخليج العربي للمحترفين”.

وسلم مارادونا والبرازيلي رونالدو، برفقة إنفانتينو، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الفيفا للاعب “الأفضل” في العالم يوم الاثنين الماضي.