بن سلمان: حرب اليمن ستستمر ومشكلة قطر صغيرة جدًا

“القدس العربي”- وكالات: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الحرب التي تقودها بلاده لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من عامين “ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله (اللبناني) آخر على حدودنا”.

جاء هذا في تصريحات له نقلتها عنه قناة “العربية” السعودية في عواجل بثتها.

ونقلت القناة السعودية عن بن سلمان قوله “حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا”.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفًا عربيًا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح”.

وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية، قال ولي العهد السعودي- بحسب ما نقلت عنه “العربية” إن “مشكلة قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا”.

وتعصف بالخليج أزمة حادة منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وفيما يتعلق بطرح أرامكو، قال بن سلمان إن “طرح أرامكو (الاكتتاب العام) يمضي قدمًا صوب التنفيذ العام المقبل”.

وبين أن “قيمة أرامكو بعد الطرح قد تصل إلى أكثر من تريليوني دولار”.

وقال إن “السوق تستوعب فائض النفط الصخري ونحن نستعيد زمام الأمور مجددًا”.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5 بالمائة من أكبر شركة نفط في العالم “أرامكو السعودية” للاكتتاب العام في 2018، على أن يتم طرحها في البورصة المحلية، وبورصة أو أكثر عالمية.