وزير تركي: اتفقنا مع بغداد على فتح معبر حدودي جديد

“القدس العربي”- وكالات: قال وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، الخميس، إنّ بلاده اتفقت مع الحكومة المركزية العراقية، على فتح معبر حدودي جديد يربط بين البلدين.

وأوضح توفنكجي في تصريح أدلى به خلال مشاركته في اجتماع المحررين بوكالة الاناضول، أنّ أنقرة لامست رغبة لدى الجانب العراقي بخصوص فتح المعبر الجديد.

وأضاف الوزير التركي أنه من الممكن فتح معبر “أوفا كوي” (يقع في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا)، عقب المباشرة بالخطوات اللازمة.

وجدد توفنكجي موقف بلاده الرافض للاستفتاء الباطل الذي أجرته إدارة اقليم شمال العراق أواخر الشهر الماضي.

وفي خطوة رفضتها قوى إقليمية ودولية، أجرى إقليم الشمال في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي استفتاء باطلا للانفصال عن العراق، عارضته الجارة تركيا معتبرةً أن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام في المنطقة.