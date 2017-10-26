قطر تعلن توقيع اتفاقيات عسكرية مع روسيا

“القدس العربي”- وكالات: قال بيان من وزارة الدفاع القطرية إن الدوحة وقعت مع روسيا الخميس اتفاقية للتعاون العسكري التقني ومذكرة تفاهم بشأن الإمدادات العسكرية والدفاع الجوي.

ولم يقدم البيان تفاصيل. وتلعب روسيا دورا أكثر نشاطا في المنطقة منذ أن قطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات علاقاتها مع قطر في يونيو حزيران في أسوأ أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج منذ سنوات.

ووقع على الاتفاقيات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي قام الأربعاء بزيارة لقطر ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.

ووقعت روسيا هذا الشهر مذكرة تفاهم لمساعدة السعودية في جهودها لتطوير صناعات عسكرية. ووافقت المملكة على شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400.

وقال الوزيران القطري والروسي إنهما بحثا الأزمة الخليجية والصراع في سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف.