مصر.. حبس نجل مرسي ثلاث سنوات إثر إدانته بحيازة “سلاح أبيض”

“القدس العربي”- وكالات: قضت محكمة مصرية، الخميس، بحبس أسامة، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والمتحدث باسم أسرته، ثلاث سنوات إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض في واقعة تعود لديسمبر/ كانون أول 2016، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، مفضلًا عدم كشف اسمه حيث إنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “محكمة جنح الزقازيق ثان، قضت اليوم بحبس أسامة محمد مرسي (محام) حضوريًا بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه مصري (30 دولارًا)”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الحكم أولي قابل للاستئناف عليه خلال 15 يومًا وفي حالة تأييد الحكم بعدها يتبقي له درجة واحدة وهي الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور الحكم الثاني”.

ووفق مراسل الأناضول، يعد هذا الحكم الأول بحق أسامة منتظرًا محاكمته و738 آخرين بقضية “فض رابعة” التي تعود لأغسطس/ آب 2013، والمؤجلة جلستها إلى الثلاثاء القادم.

وفي 8 ديسمبر/ كانون أول 2016، ألقت قوات الأمن القبض على أسامة، فيما تم ترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طره، جنوبي القاهرة، ووجهت النيابة له تهمة واحدة نفاها خلال جلسة المحاكمة والتحقيقات القضائية وهي “حيازة سلاح أبيض (لم يحدد)”.

ويعد هذا الحكم الثاني بحق أبناء مرسي حيث كان الحكم الأول بحق عبد الله شقيقه الأصغر في 2 يوليو/ تموز 2014 والذي أيدته محكمة النقض في 2015 بالحبس عامًا بتهمة حيازة مخدرات وهي التهمة التي ينفيها عبد الله.

ومرسي المحبوس بين سجن برج العرب شمالي البلاد، وطره جنوبي القاهرة متزوج من نجلاء محمود في 30 نوفمبر/ تشرين ثان 1978 ورزق منها بخمسة من الأبناء هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله.