جماهير “مانشستر سيتي” يطلقون حملة تدعو لوقف شراكة الاتحاد الإماراتية مع النادي

“القدس العربي”-مانشستر: أطلقت مجموعة من مشجعي نادي مانشستر سيتي البريطاني حملة محلية تهدف إلى وقف شراكة النادي مع شركة طيران الاتحاد الإماراتية على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها دولة الإمارات العربية المتحدة. الحملة التي أطلقها خمسة وعشرون من مشجعي النادي كانوا قد عبروا عن معارضتهم لاتفاقية الشراكة في أكثر من مناسبة. من جانبها أكدت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أنها التقت وفدا من خمسة أشخاص يمثل الحملة خلال الأسبوع الماضي من أجل مناقشة سبل التعاون لتوسيع الجهود المتعاظمة لمقاطعة الإمارات في المملكة المتحدة وأوروبا.

النشطاء أكدوا للحملة الدولية لمقاطعة الامارات عزمهم على تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية حتى وقف تلك الاتفاقية. وتتهم المجموعة مالك النادي الشيخ منصور آل نهيان باستخدام النادي وسيلة لرسم صورة ذهنية مضللة عن العائلة الحاكمة في الإمارات وعن الشركات الإماراتية بما فيها شركة طيران الاتحاد.

وأضافت المجموعة على صفحتها على “فيسبوك” أن عائلة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التي تحكم أبو ظبي متورطة في الحرب الفظيعة في اليمن ومسؤولة عن جرائم حرب ارتكبت بحق الأبرياء فيها. وأضافت المجموعة أن طيران الاتحاد الشريك الأساسي للنادي تورط أيضا في تقديم خدمات لوجستية للحرب الوحشية في اليمن عبر تزويد الوقود وبعض الخدمات الميكانيكية للقوات الجوية الإماراتية التي تقصف اليمن. وأشارت أيضا إلى أن طيران الاتحاد قام عبر عدة رحلات من اليمن إلى الإمارات بنقل أفراد تم احتجازهم تعسفيا من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية.

يشار إلى أن منظمات حقوقية عديدة بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نشرت عشرات التقارير المتعاقبة حول التعذيب الذي تمارسه الإمارات بصورة ممنهجة في سجونها، بجانب نشرها لشهادات مفصلة حول التعذيب وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه وهو الأمر الذي ترفض الإمارات اخضاعه للفحص.

في ذات الوقت قالت العفو الدولية أن المحاكمات داخل الإمارات تظهر نظام قضائي فضفاض يهدف إلى إظهار الإمارات كدولة كفؤ ومتقدمة التفكير على نحو يخالف الواقع.