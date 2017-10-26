تيلرسون يقول إن حكم الأسد في طريقه للنهاية .. ودي مستورا يعلن عن جولة جديدة للمحادثات في جنيف

“القدس العربي-(وكالات): قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن حكم أسرة الأسد في سوريا في طريقه للنهاية والقضية الوحيدة هي الكيفية، وأضاف تيلرسون عقب الاجتماع مع المبعوث الأممي إلى سوريا دي ستيفان دي ميستورا في جنيف:” إن السبب الوحيد في نجاح قوات النظام السوري هو الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام واشنطن بإحياء عملية سلام جنيف الخاصة بسوريا خلال اجتماعه مع دي ميستورا.

ومن جهته أعلن مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس ان جولة جديدة من محادثات السلام الهادفة لانهاء النزاع في سوريا ستعقد في جنيف اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وستجري المحادثات بعد اجتماع يعقد الاسبوع المقبل في استانة عاصمة كازاخستان بين روسيا وايران وتركيا.

وقال دي ميستورا لمجلس الامن الدولي انه مع هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في معقليه في الرقة ودير الزور تكون عملية السلام السورية قد وصلت إلى “لحظة الحقيقة”.

واضاف “يجب ان يدخل الاطراف في مفاوضات فعلية”.

وانتهت سبع جولات من المحادثات بدون تحقيق تقدم كبير في إتجاه تسوية سياسية اذا كانت المفاوضات تتعثر حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال دي ميستورا ان محادثات جنيف- الجولة الثامنة التي دعت اليها الأمم المتحدة- يجب أن تركز على خطوات في اتجاه صياغة دستور جديد واجراء انتخابات في سوريا تحت اشراف المنظمة الدولية.

وقتل أكثر من 330 ألف شخص في النزاع بسوريا وشرد الملايين.